TeleMeloni non vale il sabato? Zitti e Maalox per gli ascolti record Rai. E Milly Carlucci sfotte Fazio (video)

TeleMeloni non vale il sabato, quando gli ascolti sono trionfali per la Rai: è un dato di fatto, quando l’Auditel l’emittente di Stato e questo accade la maggior parte dei giorni della settimana, tutti i cantori della sinistra, i critici televisivi più schierati vanno improvvisamente in letargo.

“Da notare il mutismo selettivo di certi giornalisti, blogger e sitarelli che casualmente hanno smesso di scrivere gli ascolti del sabato sera da quando #BallandoConLeStelle vince contro #TuSiQueVales. Prima erano così puntuali alle 10, ora un silenzio assordante”: nel tweet dell’account X CinguetteRai è sintetizzata mirabilmente il panorama dei critici televisivi. La parola d’ordine che corre tra gli “addetti ai livori”: citare TeleMeloni solo se gli ascolti Rai vanno male.

Nunzia Vobis gaudium magno: “Ciao maschio” al 18%

Quando sono entusiasmanti, la consegna è quella del silenzio. Ecco, nel dettaglio, i numeri che zittiscono i critici schierati. Sabato 2 novembre 2024, per Ballando con le Stelle su Rai 1, 3.834.000 spettatori e il 21.3% di share e 3.390.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:14 alle 1:21. Sempre molto bene anche ”Ballando…Tutti in pista”, che ha preceduto il programma di Milly Carlucci con il 21,3% di share e 3 milioni 834 mila spettatori. Così una nota della Rai.

“Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno”.

Le storie mai svelate degli ospiti dell’ultima puntata di #CiaoMaschio con @N_DeGirolamo sono su #RaiPlay 🎬 https://t.co/uaR85HXdQl

Con Rocco Siffredi, @salvosottile e Dario Sammartino. pic.twitter.com/2hDP2vlaqZ — Rai1 (@RaiUno) October 28, 2024

Ancora un successo, in seconda serata, sempre su Rai 1, per ”Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo che ha registrato il 18,2% di share e 638 mila spettatori. Numeri che premiano anche ”Reazione a catena” condotto da Pino Insegno, che nel preserale della rete ammiraglia, è stato seguito da 3 milioni 462 mila spettatori con il 21,8% di share. Cresce negli ascolti anche il talk ”La Confessione” condotto da Peter Gomez al 4,3% di share, con 759 mila spettatori.

Quando TeleMeloni vince: Milly Carlucci punzecchia Fazio

In particolare, nella battaglia degli ascolti con Mediaset, la Rai vince la prima serata con Ballando con le Stelle che cresce di +3,5 punti e +315.000 dalla precedente edizione, nonostante il lungo ponte di quest’anno.

Sì, abbiamo fornito la confessione a #Ballandoconlestelle sulle ore di allenamento di Paolantoni #CTCF pic.twitter.com/xrMCFnIr5Z — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 2, 2024

In questo contesto, non manca l’occasione per Milly Carlucci di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ad apertura di serata in occasione del balletto di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, la bionda conduttrice replica al conduttore di Che tempo che fa. “Vorrei dire a Fabio Fazio che per mantenere questa energia bisogna ballare almeno sei-sette ore al giorno“, una stoccata a Fazio che nei giorni scorsi aveva detto a Paolantoni: “Dovresti ballare di più, ti devi allenare!”. Su Che tempo che fa, la replica è attesa nelle prossime ore, quando Fazio sul Nove ospiterà Elly Schlein, in un’ideale contrapposizione a TeleMeloni.