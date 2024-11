Fazio kamikaze, annuncia Schlein a “Che tempo che fa” e il web li sommerge di insulti e sfottò

“E’ iniziato il varietà?“. Una valanga si sfottò da cabaret si procura Fabio Fazio che annuncia su X la presenza di Elly Schlein a “Che tempo che fa” sul Nove. E’ bastato pubblicare sul social “Elly Schlein domenica dalle 19,30” per far venire giù un diluvio di battute che hanno demolito conduttore e ospite in un sol colpo. Provare per credere. “Ah ah, stasera ci sono le comiche in Tv, da voi…”. Si sviluppano, così, conversazioni esilaranti. “Già, esatto, c’è Crozza stasera…“, risponde un altro utente. Fazio è bersagliato pesantemente, gli utenti gli rinfacciano un’altra intervista non certo memorabile per il conduttore: “Ci saranno le solite domande scomode di Fazio in stile intervista Ferragni?“. Ricordiamo che quella intervista in pieno Pandoro-gate fu estremamente deludente. Fazio promettava “sfracelli”, una sorta di momento della verità. Ma l’impreditrice non disse alcunché di notevole; sollecitata da domande piuttosto soft. Fazio fu criticato pesantemente.

Schlein sul Nove, un utente irride Fazio su X: “Chiedile quando si dimette”

Gli utenti ricordano e sono consapevoli che anche Schlein non sarà con ogni probabilità sollecitata da domande incalzanti sul momento imbarazzante del Pd. Per cui si scatenano: “Cosa farà? Ballerà o canterà qualche pezzo rap?”. “Ma c’è Fedez? – scrive un altro- Sono anche previsti carri del pride?”. Un utente va per le spicce: “Ci faccia sapere quando si dimette”. Ancora più caustico: “Ricordatevi di comunicargli prima le domande, se no non le capisce. E poi così, si può preparare le risposte a casa. Però mi raccomando, non fategli domande diverse se no va in crisi mistica”. Ancora: “Mi tocca saltare la puntata”. Insomma, Fazio voleva trainare la puntata con un’ospite di peso. Invece il peso degli sberleffi se li prende tutti lui e di conseguenza la segretaria del Pd.

Fazio invita Schlein: “Tirate la campagna umbra? Poracci”

C’è chi fa notare la “furbata”: “Tirate la campagna umbra? Poracci”. “Che tempaccio che fa – ironizza infatti un altro- . Cosa siete? Un organo di partito”. “W il pluralismo…”, è il biasimo di un altro. Preso di mira il post del programma: “Domenica a Ctcf sul Nove faremo il punto politico con la segretaria del Pd”. La replica di un utente con il dono della sintesi: “Il punto politico è che il Pd non riesce a segnare un rigore a porta vuota e perde in Liguria”. E c’è chi mette in campo problemi tecnici: “Il mio televisore non ha il Canale 9. eliminato di fabbrica…”. E c’è chi fa ironia sul “punto politico”. “Giusto il punto a croce” puòl fare. Intendendo la croce sopra il campo largo. E un altro tira le somme: “Chiedile chi sarà il suo successore…”. Insomma Fazio si è dato la zappa sui piedi. L’accoppiata non è certo vincente…