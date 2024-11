Superbonus, botte da orbi tra M5S e Pd: insulti a Gentiloni. Sanno di essere “alleati” alle regionali?

Il campo largo fa il pieno.. di insulti. Volano gli stracci tra M5S e PD in materia di superbonus. Il dem Gentiloni viene insultato pesantemente dai parlamentari del M5S, con toni che si riservano ai peggiori nemici. La colpa di Gentiloni è quella di avere dato ragione a Giorgia Meloni: il Superbonus di Giuseppe Conte è stato un danno per le casse dello Stato. Una voragine che si farà sentire anche per i prossimi anni. La stizza”Gentiloni è un algoritmo che dice sciocchezze”, azzardano i parlamentari del M5S delle commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato. Le parole del commissario Ue all’Economia suonano come una bestemmia per i grillini, autori della “più grande operazione di redistribuzione del reddito”, come la premier ha definito il superbonus.

Superbonus, botte da orbi tra Gentiloni e M5S

Gentiloni ha dato ragione a Giorgia Meloni, leggendo i dati del nostro debito pubblico. “Non c’è dubbio che dopo una riduzione negli anni successivi alla pandemia ci sia una stabilizzazione” anche con l’attesa di un lieve aumento. “E’ in parte consistente” ma è anche “dovuto al protrarsi dell’impatto del superbonus. Quindi credo sia abbastanza assodato che nell’insieme questa misura che pure aveva delle ragioni comprensibili è uscita un po’ fuori dal controllo e ha avuto un impatto più negativo che positivo“. Le parole del commissario Ue del Pd manda fuori di testa i grillini. “Non che fosse da dimostrare, perché la realtà era già sin troppo chiara. Ma si conferma una volta di più che Paolo Gentiloni, commissario europeo uscente del Pd agli affari economici, ha dentro di sé un algoritmo che gli fa dire sciocchezze: oggi in particolare sul Superbonus”.

Il M5S insulta: “Gentiloni ha un algoritmo che gli fa dire sciocchezze”

L’arroganza dei grillini è fuori controllo, rispondono con rabbia perché non gli va giù che si dia ragione al governo Meloni. “Vorremmo sommessamente ricordare a Gentiloni – ripredono – che lui stesso, in ottima compagnia del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in dote all’Italia il peggior Patto di stabilitaà europeo che si potesse immaginare. Con un folle ritorno all’austerità più restrittiva; e un’Italia in ginocchio almeno per i prossimi sette anni”. Poi l’attacco frontale: “Gentiloni la smetta di genuflettersi sempre di fronte ai richiami delle piccole tecnocrazie mainstream; addirittura anche quando ormai è fuori dalla Commissione europea. E si assuma la responsabilità davanti agli italiani di essere stato il Commissario europeo del ritorno dell’austerità; baciando addirittura la pantofola del ministro delle finanze tedesco Lindner, che lo stesso Governo di Berlino adesso ha cacciato”.

Il M5S perde la testa: “La smetta di genuflettersi”

Siamo alle offese personali, i grillini e il rispetto dei ruoli proprio sono incompatibili. Ma lo sanno che domenica e lunedì si prensentano in coalizione in Umbria ed Emilia Romagna, li irride Tommaso Foti. Ma i grillini insistono e danno praticamente a Gentiloni dello zerbino: “Gentiloni recuperi un minimo di spina dorsale e metta a fuoco che è uno dei principali artefici di una nuova Costituzione economica europea che farà piangere lacrime a tutto il Paese, tagliando e tassando ovunque”. Non male per gente che ha governato fino a due anni fa insieme. ‘‘Il re è nudo”. Chiude il cerchio Foti: ”È bastato questo bagno di onestà” di Gentiloni “per scatenare un attacco durissimo da parte dei pentastellati nei confronti del Pd. Il sangue dei grillini è andato così tanto alla testa da non farli rendere conto del fatto che tra due giorni, con lo stesso Pd che oggi attaccano, si presenteranno alle elezioni: in Umbria ed in Emilia Romagna. La riprova lampante del fatto che stanno insieme solo per convenienza politica senza condividere nulla; eccetto la sete di potere e di poltrone”.