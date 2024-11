Studentessa dodicenne accoltella il compagno di classe per aver fatto “la spia” sulla verifica

Una studentessa dodicenne ha accoltellato un suo compagno di classe, dopo averlo accusato di aver fatto la spia sulla copiatura di un compito in classe la settimana scorsa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’episodio è accaduto nell’istituto Vivaldi a Santa Maria delle Mole, una località nei pressi di Roma. L’alunna si sarebbe diretta verso il giovane con un coltello da cucina, per poi colpirlo svariate volte sulla mano e sul braccio ma non in profondità.

La studentessa dodicenne ‘si pente’ e chiama i Carabinieri

Dopo l’accoltellamento, è stata proprio la ragazza a chiamare i Carabinieri dal suo smartphone, mentre era in lacrime dopo aver realizzato l’errore e l’orrore commesso nei confronti del suo coetaneo. Diverse pattuglie dei militari contattati poco dopo l’accaduto sono arrivate davanti alla scuola, mentre lo studente è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù in codice giallo. Avrebbe perso sangue, sebbene il ricovero in via precauzionale stia ad indicare che non sia in pericolo di vita. I Carabinieri hanno invece accompagnato la ragazzina in caserma per eseguire ulteriori accertamenti e indagini: attualmente la dodicenne non è imputabile.

Le testimonianze raccolte dai carabinieri

Il nucleo dei militari intervenuti ha ascoltato non soltanto i genitori, ma anche gli insegnanti dell’istituto scolastico: le forze dell’ordine invieranno un resoconto alla procura dei minorenni di Roma, la quale dovrà decidere se richiedere altri riscontri e misure per la dodicenne. L’inchiesta verte anche sul clima che si respira all’interno della scuola, per capire cosa sia accaduto veramente la scorsa settimana nella classe di riferimento e per comprendere se la versione fornita dalla ragazzina sia veritiera oppure no. Anche il giovane, rimasto vittima dell’attacco da parte della studentessa dodicenne potrebbe essere ascoltato successivamente nelle indagini, ma in audizione protetta.