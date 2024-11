Stash dei The Kolors derubato a Milano. Ma scatta una foto e fa arrestare i ladri

Anche il cantante Stash è finito vittima della criminalità a Milano. Due uomini lo hanno distratto mentre stava salendo in macchina, facendogli credere che sotto l’auto ci fosse un gatto, e gli lo hanno derubato, portandosi via uno zaino che era sul sedile posteriore e che conteneva quattro orologi preziosi per un valore di alcune decine di migliaia di euro e il computer con le nuove canzoni in preparazione. Il frontman dei The Kolors, però, si è reso conto subito di quello che era successo e ha avuto la prontezza di scattare una foto all’auto con cui i due ladri si erano allontanati. Un riflesso che si è rivelato determinante per le indagini della Squadra mobile, che ha identificato i ladri e recuperato la refurtiva.

Stash derubato a Milano: il racconto (a lieto fine) sui social

I fatti sono avvenuti la scorsa settimana, all’uscita dalla sala prove dove il cantante, al secolo Antonio Fiordispino, si sta preparando con il gruppo per il tour europeo. “Non so se conoscevano i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non potevo credere che in pochi secondi mi stessero derubando di oggetti che ho impiegato una vita a comprare”, ha raccontato Stash in una storia su Instagram, aggiungendo che “in quella borsa c’era anche il computer con dentro tutta la nuova musica. Un danno incalcolabile!”. L’unica consolazione in quel momento, ha spiegato ancora, è che non con lui non ci fossero le figlie, due bambine di due e quattro anni, per le quali l’accaduto “sarebbe potuto essere un trauma”. Poi, però, stamattina la sorpresa: “Ho ricevuto la chiamata della polizia che mi ha informato che i ladri sono stati beccati e addirittura sono riusciti a recuperare tutto”. “Denunciate appena succede, senza aspettare”, è il suggerimento che il cantante ha dato ai suoi follower in chiusura del post.

La polizia rintraccia due stranieri irregolari e recupera la refurtiva

I due uomini fermati sono un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti e già espulso dall’Ufficio immigrazione della Questura, e un marocchino di 27 anni, anche lui irregolare. Seguendo i tracciati Gps degli spostamenti della Jeep di cui Stash aveva fotografato la targa, gli agenti il giorno dopo hanno rintracciato l’auto, intestata a un autonoleggio, in zona San Siro. Gli agenti hanno quindi seguito i due uomini mentre si aggiravano tra boutique e hotel di lusso e poi, quando sono tornati a casa, hanno deciso di fare irruzione nell’appartamento, dove infine hanno anche ritrovato la refurtiva, nascosta in una lavatrice. I due ladri sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione.