Milano fa paura, rapine e scippi nelle stazioni metro: fermati 5 giovani stranieri che terrorizzavano anziani e minori

Nel far west di Milano, l’assalto alla metropolitana di rapinatori e borseggiatori è perennemente in corso, con modalità di esecuzioni efferate e una coazione a ripetere inquietante per la disinvoltura e la ciclicità delle aggressioni. Proprio oggi, allora, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.

Milano, fermati cinque giovani nordafricani per furti e rapine in metropolitana

Giovani fermati in quanto ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato in concorso per fatti criminosi commessi sulla linea della metropolitana M5. Nella circostanza, i provvedimenti fanno riferimento a fatti criminosi commessi nelle stazioni della metropolitana meneghina tra la fine di aprile e l’inizio di maggio scorso.

Furti e rapine in metro a Milano, le scorribande violente dei giovani nordafricani sulla linea M5

Ma procediamo con ordine, e soffermiamoci sulle indagini svolte dai poliziotti della squadra investigativa del commissariato Sempione che hanno preso il via da una serie di episodi che vede al centro un gruppo di diversi giovani nordafricani con numerosi precedenti penali a carico e senza fissa dimora sul territorio nazionale. Giovani che hanno commesso una serie di rapine e di furti con strappo nelle stazioni della linea M5 della metropolitana.

Tra le vittime della gang, un minore accerchiato e derubato di tessera Atm e telefono cellulare

In particolare, a fine aprile scorso, nella stazione MM5 Domodossola, la banda avrebbe sottratto a un ragazzo minorenne il suo cellulare, dopo averlo accerchiato, bloccato e minacciato. Circa una settimana dopo, uno degli autori della rapina, ha riconsegnato alla vittima che lo ha riconosciuto il telefono rubato, asserendo che l’apparecchio non funzionasse. Guardandosi bene però dal restituirgli anche la tessera Atm di proprietà del minore che nella stessa azione gli avevano portato via.

Il tentativo ai danni di una ragazza di strapparle un bracciale dal polso

Ma non è ancora tutto. Perché sembra che la stessa gang di stranieri indagati abbia infierito sui malcapitati passanti anche lo scorso 13 maggio quando, dopo essersi riunito sempre nei pressi della stazione Domodossola, il gruppo ha tentato di rapinare una ragazza. Prime le hanno bloccato il polso. Poi hanno cercato di strapparle un bracciale, senza riuscirvi. Non ancora pago però, uno degli autori del blitz del giorno prima, il giorno successivo è stato fermato e trovato in possesso di un grosso coltello.

Furti e rapine in metro a Milano, vittima anche un 83enne

Un altro gruppo, invece, è salito a bordo della metropolitana, si è posizionato davanti alla vittima e, una volta giunti alla fermata Portello, ha preso a strattonarla per poi strapparle la collana in oro e scappare. Infine, a quanto riferisce l’Adnkronos, sempre nello stesso pomeriggio, un 83enne ha denunciato di aver subito la rapina della propria collana d’oro da un gruppo di giovani che erano poco prima saliti a bordo del convoglio, per poi darsi immediatamente alla fuga. Non prima però di aver lasciato sul collo dell’anziano diverse escoriazioni, segno dell’aggressione subìta.

Sul collo dell’anziano diverse escoriazioni, segno dell’aggressione subìta

L’attività investigativa intrapresa, allora, e che ha puntato molto anche sull’analisi dei filmati della metropolitana, ha fatto sì che gli agenti impegnati sui casi riuscissero a risalire agli autori dei crimini e a ricostruire e confermare la dinamica degli episodi criminosi. Oggi, l’ultimo atto, con l’individuazione di 5 giovani rapinatori nordafricani in azione a più riprese. E l’esecuzione dei fermi.