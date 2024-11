Siparietto Roccella-Luxuria a Riccione: “Con la destra primo premier donna”; “Speriamo il prossimo sia trans”

Diritti civili, emancipazione femminile, utero in affitto: sono alcuni dei temi caldi affrontati alla kermesse di FdI in corso a Riccione dal titolo “Per merito, per amore, per libertà” battezzata da Arianna Meloni. Tra i confronti bipartisan anche quello tra la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e Vladimir Luxuria, ex parlamentare di Rifondazione comunista e militante Lgbt. Entrambe ospiti al meeting ospiti nella città romagnola per un faccia a faccia moderato dal vicedirettore del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia. “La sinistra ha sempre parlato di femminismo e la destra ha rotto il tetto di cristallo con Giorgia Meloni, non è una cosa casuale”, attacca la ministra, dopo aver duellato sul tema della maternità surrogata. Argomento particolarmente sensibile e sul quale Avs e sinistre hanno acceso un’ultima recente polemica accusando la ministra Roccella di “aver spinto” i medici a denunciare i casi sospetti.

A Riccione siparietto ironico tra Rocella e Luxuria

“Però, scusami, mi pare che in realtà le prime donne a raggiungere posti di rilievo in politica sono state Tina Anselmi nel 1976, primo ministro del Lavoro, e Nilde Iotti, prima presidente della Casa”, ribatte Luxuria andando indietro nel tempo. Vero fino a un certo punto, replica Roccella. “Quelle sono state scelte per cooptazione”, mentre “Giorgia incarna senza mediazioni una leadership femminile, che ha fatto crescere lei, fondando un partito”. “Bene – interviene ancora Luxuria- allora speriamo che la prossima volta ci sarà la prima presidente del Consiglio trans. Che sarò io e che non mi vergognerò di farmi chiamare ‘la Presidente'”.

“Con la destra prima premier donna”/”Speriamo che il prossimo sia trans”

Il clima è cordiale, il pubblico appagato e la ministra sorride Roccella: “Se questo è il tuo sogno, ti auguro di realizzarlo…”. “Comunque avere avuto una leader donna a destra ha attivato una rincorsa a sinistra con Elly Schlein”, sostiene ancora la ministra Roccella, spiegando che “leadership chiama leadership”. Il tempo del confronto a quel punto volge al termine. “Allora insieme contro tutte le discriminazioni”, chiosa la giornalista. E le duellanti si scambiano un saluto affettuoso, con tanto di bacio.