Si complica la storia degli sposi scomparsi. “Avevamo avvisato…”. Ma spunta il poster di Scarface

Chi ha sentito gli sposi di Frattamaggiore parlare, ieri sera, a “Chi l’ha visto?“, si è convinto: la scomparsa di Pietro e Maria non nasconde nulla di strano, se non – come hanno sostenuto i due – la voglia di “fare un breve viaggio di nozze”, tra Milano e Venezia. Peccato che dietro il divano di casa facesse bella mostra di sè un poster di Al Pacino in versione “Scarface”, icona dei boss della criminalità di tutto il mondo. Qualcuno, anche sul web, ha fatto notare quella strana presenza, che darebbe corpo alle voci secondo cui quella “scomparsa” improvvisa, con tanto di figli affidati ai nonni, ci possa essere qualche problema di altro tipo, legato a vicende criminali.

Gli sposi scomparsi e la foto di “Scarface”

Ipotesi, al momento, al vaglio degli investigatori, anche in considerazione dell’allerta scattata sui figli rispetto alla vigilanza, in questi casi automatica, da parte degli assistenti sociali. “Andiamo via? Andiamo a Napoli a fare una passeggiata. Io ho avvisato tutti”, avrebbe detto Pietro alla moglie. “Non avevamo avuto un viaggio di nozze come altre coppie, lei era triste e io senza organizzarmi nulla ho deciso di fare una passeggiata. E l’ho portata a Milano, non l’aveva mai vista”, ha raccontato l’uomo, guardia giurata, all’inviato Daniele Bonistalli. Poi la scoperta: “Ci cercano, lo dice la tv. Ma che hai combinato? I bambini? Hai detto che tua madre sapeva tutto”.

“Volevo davvero fare una sorpresa a mia moglie, non pensavo al pericolo che avrei creato. L’ho fatto davvero perché abbiamo fatto delle nozze con molte difficoltà”, ha spiegato Pietro, che ha glissato sul quadro di “Scarface” alle sue spalle. “Un regalo di un amico, che adesso non c’è più…”.