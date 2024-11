Rientrati a casa gli sposi scomparsi a Caserta: prime ipotesi sulla fuga. Ora rischiano di perdere i figli

Sono rientrati a casa Maria Zaccaria e Pietro Montanino, dopo aver lasciato per quattro giorni i due figli piccoli dai nonni. A darne notizia è la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ sul suo profilo Facebook. I neosposi di Frattamaggiore, a Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di Caserta. Della coppia non si avevano più notizie da martedì 29 ottobre. Quel giorno dopo pranzo erano usciti dalla casa dei genitori di Pietro a Frattamaggiore, dicendo di avere un appuntamento per vedere una casa nelle vicinanze in cui trasferirsi. Non hanno fornito indicazioni precise sul luogo in cui si sarebbero diretti e hanno lasciato ai nonni il figlio più piccolo. Perché sono spariti? Le minacce di qualche malavitoso sono al centro delle indagini, così come la decisione di uno dei due imposta all’altro, magari al termine di una lite. Ma loro, candidamente, avrebbero dichiarato. “Siamo partiti per un breve viaggio, e ora siamo stanchi”. Gli elementi raccolti raccontano che la coppia dopo aver lasciato i bimbi dai nonni paterni, si è allontanata a piedi, per raggiungere probabilmente la stazione ferroviaria di Napoli; qui Maria e Pietro sono saliti su un treno per una destinazione che al momento non è stata resa nota da Procura e carabinieri

Gli sposi scomparsi e i telefonini spenti

I due erano usciti a piedi senza dire dove andavano, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l’ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro e quello di Maria erano stati irraggiungibili. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa: i carabinieri della stazione di Frattamaggiore, i quali stanno approfondendo le circostanze della scomparsa coordinati dalla procura di Napoli Nord.