Sciopero del sesso, l’incredibile protesta delle donne dem Usa contro la vittoria di Trump (video)

Sceneggiate senza fine a corredo della vittoria di Trump. Alcune democratiche negli Stati Uniti hanno lanciato lo sciopero del sesso in segno di protesta contro la vittoria del tycoon alle elezioni. Uno sciopero indirizzato verso partner repubblicani o che hanno votato per il neo presidente. La protesta grottesca è diventata già virale su Instagram e TikTok. L’iniziativa invita le donne a imporre i quattro ‘no’: ‘no al sesso, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no ai figli’.

“Rosicone” Usa anti Trump “puniscono” i mariti

Cosa c’entri tutto questo con la vittoria dell’uno e con la sconfitta della Harris è francamente difficile da capire. L’azata di ingegno è ispirata al movimento 4B salito alla ribalta sui social media in Corea del Sud. Dopo l’omicidio di una donna di 23 anni in un bagno pubblico a Seoul nel 2016. Da martedì ha preso piede anche negli Usa e per un motivo francamente banale: eppure i post che menzionano 4B su X sono stati visualizzati da oltre 45 milioni di account. In un video su TikTok, con 4,5 milioni di visualizzazioni, una donna ha dichiarato: “Farò la mia parte di donna americana lasciando il mio ragazzo repubblicano e aderendo al l movimento 4B”. La follia allo stato puro. Una scelta analoga- sia pure non così drastica- invitava a fare Julia Roberts, un’altra star pro Kamala a tal punto da lanciare un messaggio ridicolo: “Nelle urne, care donne, tradite vostro marito e votate Harris”. Un messaggio che la classe media made in Usa presa da altri problemi ha rispedito alla mittente, come s’è visto. I mal di fegato e relative reazioni senza senso contro Trump fin quando andranno avanti?