Saviano torna alla Mondadori tra le braccia di Berlusconi (Marina). Quando la figlia del Cav disse: mi fa orrore…

A sorpresa Roberto Saviano torna a pubblicare con Mondadori, gruppo di proprietà della famiglia Berlusconi, con un nuovo romanzo, che sarà in libreria a maggio del 2025 per Einaudi Stile Libero. Tra lo scrittore campano e la casa editrice di Segrate c’erano stati anche duelli dialettici, finiti su Repubblica. Dopo un intervento di Saviano che attaccava direttamente la Mondadori era scesa direttamente in campo Marina con una infervorata contro-risposta.

Quando Saviano attaccava Berlusconi

Saviano e Berlusconi: c’eravamo tanto odiati

Con la morte del Cavaliere tutto dimenticato, da una parte e dall’altra. Senza alcun imbarazzo, dopo le accuse formulate dal giornalista campano che contro il fondatore di Forza Italia e il suo gruppo editoriale aveva sparso veleno a più non posso, nonostante Mondadori gli avesse offerto la possibilità di debuttare.

Quando Roberto Saviano nel gennaio 2011 riceve la laurea honoris causa in Giurisprudenza che l’Università di Genova gli ha tributato la dedica al pool dei magistrati di Mani Pulite. La replica di Marina Berlusconi non si fa attendere: “Mi fa letteralmente orrore che una persona come lui, che ha sempre dichiarato di voler dedicare ogni sua energia alla battaglia per il rispetto della libertà, della dignità delle persone e della legalità, sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare tutto quello per cui ha sempre proclamato di battersi”. Tredici anni fa, probabilmente nè Saviano nè Marina avrebbero immaginato il clamoroso epilogo, con tanto di pax editoriale e nuovo romanzo.

Saviano torna con il gruppo Mondadori

L’amore mio non muore è la storia di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato. Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981 ed è riconosciuta come vittima di ‘ndrangheta sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. La sua è una vicenda in cui si intrecciano ingenuità, ossessione, coraggio, desiderio, tradimento. Una vicenda che pare impossibile, eppure è assolutamente vera. In contemporanea con la pubblicazione di L’amore mio non muore, i libri di Roberto Saviano entrano nel catalogo Einaudi. Gomorra uscirà, a pochi mesi dal ventennale, con una nuova introduzione in cui l’autore racconta la storia di un libro che si è rivelato fin da subito un terremoto culturale, sociale e civile. E che ha cambiato per sempre la sua vita, costringendolo a vivere sotto scorta. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Gomorra è uscito nel 2006 con Mondadori. Saviano ha pubblicato poi con diverse case editrici, come Feltrinelli per ZeroZeroZero e La paranza dei bambini, Bompiani per Solo il coraggio o ancora Fuoriscena per Noi due ci apparteniamo.