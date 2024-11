Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri. Apprezzamenti bipartisan per la scelta del governo

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi per deliberare la nomina del nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri: accogliendo la proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, con il pieno e totale accordo del Consiglio dei ministri, è stato designato il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo quale successore del generale Teo Luzi, il cui incarico terminerà il 15 novembre.

Come si legge in un comunicato, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato: “Esprimo grande soddisfazione, per una nomina di notevole rilevanza per la sicurezza del Paese. La scelta non era assolutamente facile! E’ stata sicuramente molto complessa poiché tutti i candidati vantavano curriculum di grandissimo spessore. Sono certo che la Benemerita sotto la guida del Generale Luongo saprà confermarsi quale presidio di legalità garantendo la propria vocazione di prossimità ai cittadini in un contesto geopolitico e di sicurezza in rapido cambiamento e foriero di nuove e sempre più ardue sfide. Al generale Teo Luzi, comandante generale uscente e fedele servitore del Paese, va il mio sentito ringraziamento. Sotto la sua guida abbiamo visto un’Arma dei Carabinieri all’avanguardia, efficiente e tecnologicamente avanzata, ma sempre radicata nei valori e nelle tradizioni”.

Chi è Salvatore Luongo

Nato a Napoli nel 1962, ma originario di Venafro dove ha trascorso l’infanzia, Luongo è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Sicurezza. Intraprende la carriera militare, nel 1977, frequentando la scuola militare Nunziatella di Napoli. Ha frequentato, tra gli altri, il 162esimo corso ordinario dell’Accademia Militare di Modena, il 162esimo corso di Applicazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri, il 2esimo Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi per la Difesa, il 19esimo Corso di Scienze Umanistiche alla pontificia università S. Tommaso d’Aquino di Roma, il I Corso per Consiglieri Giuridici in Diritto Umanitario presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze; master in Studi Internazionali Strategico Militari all’Università degli Studi di Milano; master in Scienze Strategiche all’università degli Studi di Torino.

Nella sua lunga carriera ha svolto anche funzioni di alto rilievo istituzionale, come assistente militare del Presidente della Repubblica dal 2006 al 2011 e capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Difesa dal 2016 al 2023. Ha ricoperto ruoli strategici nella lotta alla criminalità organizzata e nella cooperazione internazionale contro il terrorismo. Riconosciuto per la sua attenzione all’innovazione, Luongo ha contribuito a promuovere sinergie operative che mirano a rendere più efficienti i reparti, concentrandosi sull’integrazione di tecnologie avanzate per la sicurezza urbana e il controllo del territorio. Luongo, successore del generale Teo Luzi, assumerà ufficialmente l’incarico il 15 novembre.

Da La Russa a Foti, da Tajani al M5s, elogi bipartisan

“Uomo di grande valore e fedeltà allo Stato, sono certo saprà svolgere questo importante incarico con dedizione e professionalità. Un ringraziamento speciale va al Generale Teo Luzi per l’impegno e il servizio reso alla Nazione durante il suo mandato”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Desidero porgere i miei migliori auguri al generale Luongo per il nuovo incarico”, ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani manifestando la certezza che “l’eccellente rapporto di collaborazione tra la Farnesina e l’Arma dei Carabinieri si mantenga e rafforzi ulteriormente. L’Arma dei Carabinieri riunisce uomini e donne che hanno scelto di servire la Patria, lavorando giorno e notte per la sicurezza dei nostri connazionali, in Italia e all’estero”, ha ribadito il vicepremier.

“A nome dei deputati di Fratelli d’Italia – commenta Tommaso Foti – rivolgo le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo. La sua esperienza e il suo profondo senso di responsabilità saranno fondamentali per continuare a guidare con fermezza e competenza una Forza armata di cui tutti siamo fieri. Un ringraziamento speciale al generale Teo Luzi, per la dedizione con la quale ha servito lo Stato”.

“La sua esperienza e la sua professionalità – dichiara Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem – saranno valore aggiunto nella guida di un corpo della nostra Repubblica in prima linea nella difesa della sicurezza degli italiani. Un ringraziamento anche al Comandante Teo Luzi per il servizio reso in questi anni al Paese”.

“Rappresenterà al meglio le istituzioni e lo Stato al servizio dei cittadini. Sicuramente saprà bene interpretare le sfide che abbiamo davanti. Al generale Teo Luzi sinceri ringraziamenti per la professionalità e il rigore morale con cui ha contraddistinto i suoi anni alla guida dell’Arma”, così il vicepresidente della Camera e deputato M5s Sergio Costa.