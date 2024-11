Rula Jebreal ha un attacco isterico per la vittoria di Trump: la sua tesi grottesca (video)

Apocalisse e isterismi: la vittoria di Donald Trump ondeggia tra questi due poli. Le vedove inconsolabili di Kamala Harris si sono messe in moto dalla notte. Rula Jebreal è protagonistadi un attacco isterico che ha lasciato di stucco persino Bianca Berlinguer, conduttrice di “E’sempre Cartabiana” su Rete4 dove la giornalista era ospite. I dati durante la maratona notturna sono implacabili e di lì a poco la vittoria di Trum sarebbe stata plastica, Rula interviene facendo prima un mea culpa e attaccando i sondaggisti. “Tutti i sondaggi dicevano che la differenza sarebbe stata di mezzo punto, quindi sul filo del rasoio. Dire che Donald Trump non avrebbe vinto secondo me è un errore di noi giornalisti”. Autocritica? Macché, ha subito l’alibi pronto: la violenza e le intimidazioni.

Trump presidente, rigurgito di bile di Rula Jebreal

Rula Jebreal, giornalista di origini palestinesi ma metà italiana e metà americana racconta, cercando di mimetizzare la sconfitta di Kamala. Parla a ruota libera. “Poi c’è un fatto che non è mai accaduto nella storia americana – sottolinea la Jebreal, serissima -. In Georgia, dove ci sono 177 seggi elettorali, hanno ricevuto 32 minacce di bombe. Non è mai accaduto nella storia, fino all’arrivo di Donald Trump candidato non ci sono mai state delle minacce”. Rimane molto scettica la Berlinguer, conduttrice navigata e preparata. “Rula ma questo non c’entra nulla con l’analisi dei dati”, le fanno notare dallo studio, silenziando l’imbarazzante racconto. Rula Jebreal ha poco da commentare il dato politico di questa elezione e si affida a una fake news smentita pure dal segretario di Stato della Georgia. L’Fbi ha dichiarato che molte delle minacce di bomba sembravano provenire da domini di posta elettronica russi e ha ribadito in un comunicato stampa che nessuno degli allarmi è stato ritenuto credibile. Solo Rula tenta di darcela a bere per sminuire la vittoria di Trump. “Ecco un’altra il cui fegato che esplode di bile è un autentico godimento…”.