Regionali: partita aperta in Umbria tra Tesei e Proietti, in Emilia Romagna De Pascale festeggia la vittoria

Resta aperta la partita del voto regionale in Umbria. Dopo il primo exit poll che dava una situazione di netta parità tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, lo spoglio ha allargato la forbice a vantaggio di quest’ultima, ma non tanto da consentire una proclamazione: 122 sezioni su 1000, secondo i dati sul sito Eligendo, la candidata del campo largo è al 50,44% mentre la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 46,77%, con dati però segnati da un andamento altalenante. In Emilia Romagna invece quando lo scrutinio è arrivato intorno al 20% De Pascale ha rivendicato la vittoria: l’ultimo dato con 1.497 sezioni scrutinate su 4.529 vede il candidato del campo largo avanti con il 56,16%, mentre Ugolini è al 40,78%.

In Umbria, oltre a Donatella Tesei e Stefania Proietti, erano candidati anche Marco Rizzo per Democrazia Sovrana e Popolare e Alternativa Riformista, dato tra lo zero e il 2%, il consigliere comunale di Magione Elia Fiorini, Martina Leonardi per Potere al popolo, Partito comunista italiano e altre sigle della sinistra radicale, Giuseppe Paolone con Forza del popolo, Moreno Pasquinelli con Fronte del dissenso, Fabrizio Pignalberi con Quinto polo e Giuseppe Tritto con Umani insieme liberi.

In Emilia Romagna, oltre a Elena Ugolini e Michele De Pascale, Federico Serra, dato tra l’1% e il 3%, sostenuto da Potere al popolo e dalla sinistra radicale e il civico Luca Teodori.