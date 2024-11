Raimo sospeso dall’insegnamento per tre mesi. Disse: “Valditara va colpito come la Morte Nera” (video)

Christian Raimo ha subito la sospensione dall’insegnamento per 3 mesi dopo le offese rivolte al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Tra i provvedimenti adottati nei confronti del professore, c’è anche una decurtazione dello stipendio del 50%. La decisione è arrivata dall’ufficio scolastico regionale dopo le pesanti parole rivolte al titolare del dicastero, durante un dibattito pubblico sulla scuola organizzato da Avs. Raimo si era riferito a Valditara come “un bersaglio debole” da colpire, paragonandolo alla “Morte nera” di Star Wars. Tra le altre critiche sprezzanti nei confronti del ministro, anche la presunta abitudine ad esprimersi con un linguaggio ” cialtrone e lurido.

Le offese di Raimo al Ministro Valditara

Raimo, durante l’evento di Avs, incitò la coalizione a fare una manifestazione “non contro la scuola ma contro Valditara”, aggiungendo che ” dentro la sua ideologia c’è tutto il peggio: la cialtronaggine, l’incapacità di avere una bibliografia internazionale, la recrudescenza dell’umiliazione, un abilismo, il classismo e il sessismo”, insomma un po’ di tutto. “Quindi io penso se è vero che non è lui l’avversario, è vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che c’è avverso e che quindi vado colpito lì come si colpisce la morte nera in Star Wars”. Lo scrittore ha poi proseguito il discorso, spiegando che “chiaramente c’è un impero però c’è la Morte Nera e siccome lui si pone come la Morte Nera io penso che non è difficile colpirlo”.

‘Arrogante, cialtrone e lurido’ , un’offesa pesante

Parole di uuna gravità e violenza assolute. Oltre ad aver paragonato il ministro ad una stazione spaziale ‘totalitarista’, Christian Raimo non si è certamente fermato con le offese, secondo lui tutto ciò che dice Valditara è “palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido…” specificando che quest’ultima sia una parola in grado di attagliarsi a ciò che dice il ministro dell’Istruzione italiano. Parole molto forti e a questo punto che gli uffici preposti hanno deciso di intervenire per sedare l’astio preoccupante del professore nei confronti del ministro. Risulta comunque strano il suo discorso sull’ “abilismo e il sessismo”, soprattutto dopo le definizioni successive che paragonerebbero Valditara ad un bersaglio “debole da colpire”.

Gli altri provvedimenti su Christian Raimo

Come ricorda anche l’Ansa, questo non è il primo provvedimento disciplinare nei confronti di Christian Raimo. Infatti accadde già qualche tempo fa, quando durante un dibattito televisivo, il docente aveva affermato che i neonazisti “vanno menati” in riferimento al caso di Ilaria Salis. Insomma, i nuovi rappresentanti dell’antifascismo adesso sembrano anche legittimare la violenza, in tal caso cadrebbe anche “la maschera” del presunto pacifismo.