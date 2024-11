Psicodramma X, la sinistra litiga pure sulla “fuga” dal social di Musk: chi si rifiuta di abbandonarlo

Neanche lo psicodramma “fuga da X” riesce a mettere d’accordo il fronte progressista. Molti intellettuali e vip a sinistra la pensano in modo opposto. Neanche l’Aventino social funziona da quelle parti. Da ridere. Il social di Musk è diventato improvvisamente ricettacolo di tutti i “mali” e di tutta la disinformazione dopo il commento delll’imprenditore sui giudici italiani. Ciononostante il fronte dei “barricaderi” è diviso. Roba da non credere. Tutta da ridere la tele-novela. Sandro Ruotolo, da membro della direzione Pd, aveva dato il segnale per partire alla crociata anti X. Ma pare non sia stato preso sul serio. L’imprenditore più ricco del mondo dal 20 gennaio assumerà un incarico nell’amministrazione Trump. Tanto basta agli “illuminati” e “veri” democratici – tra cui testate progressiste- per annullare il loro account. Ma non tutti. Divertente è il disaccordo che si sta generando tra i maître à penser di sinistra. “No, il dibattito no” , direbbe Nanni Moretti. Eppure questo sta avvenendo.

La crociata anti X di Ruotolo divide vip e giornalisti

Il nuovo Aventino informatico non piace a tutti. Ci sono gli irriducibili e gli indecisi: tra i primi Piero Pelù, Elio e le Storie tese, Milena Gabanelli, Nicola Piovani e Sandro Ruotolo. Il più clamoroso è quello di Silvia Albano, la presidente di Magistratura democratica, ma non c’è da stupirsi. Poi ci sono quelli che vorrebbero andare via da X ma non si decidono:

Abbandonare X? Alessandro Gassmann e papà Salis tra gli indecisi

L’attore Alessandro Gassmann non se la sente si seguire l’andazzo: «Se dovessi anche io uscirne, mi dispiacerà comunque salutare tutti quelli che fin qui mi hanno dato la loro attenzione, ma forse è la decisione giusta in questo momento». E che dire di Roberto Salis, il papà di Ilaria, che deve a X la sua notorietà? «Ora si tratta di decidere se restare per contrastare i Bot (i falsi account, ndr); o se lasciare ai Bot campo libero per continuare ad alimentare proseliti incapaci di intendere e di volere. Grande dilemma». E già , chiamate Amleto.

Telenovela X, la bersaniana Chiara Geloni: “Non chiuderò il mio profilo”

Abbiamo, poi, la “resistenza” del medico Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe: «Abbandonare X come segno di protesta nei confronti di Musk è lasciare campo libero a disinformazione e propaganda. Io resto!», annuncia con stoicismo. Un’altra sorpresa è la giornalista Chiara Geloni, bersaniana di ferro, ex direttore di YouDem, la tv del Pd: «No, non chiuderò il mio profilo su questo social. Non lo pago, non guardo le pubblicità, cerco quello che mi serve e mi interessa; dico quello che voglio, ignoro i post del buzzurro». Si accoda l’ex giornalista del Tg1 Tiziana Ferrario: «Perché lasciare X? Non ci penso proprio!». Il povero Ruotolo dovrà registare l’insuccesso del suo appello: «Mi auguro che tanti altri politici, non solo cittadini e utenti, lascino questo luogo di fake news, di cospirazionisti, di negazionisti.

Musk è un personaggio preoccupante perla nostra democrazia». Esemplare la risposta di Matteo Renzi: «Il fatto che Ruotolo sia uscito mi conferma che faccio bene a rimanerci».