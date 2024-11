Musk, Ruotolo (e il Pd) al ridicolo: “Chi ama la democrazia lasci X”. L’ironia soft della Commissione Ue

Fa troppo ridere l‘ondata di follia collettiva che sta accadendo attorno Ad X, l‘ex Twitter di cui è proprietario Elon Musk. E fa ridere la flemma con cui la Commissione Europea “prende nota” della decisione della testata britannica The Guardian di boicottare X, ma afferma che non intende seguirne i passi. Ad affermarlo è Thomas Regnier, portavoce della Commissione per l’economia digitale, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Parole gelide, uno sberleffo soft ai “fuggitivi” per protesta. La presa di posizione contro Musk e il suo social da parte della testata tradizionalmente di sinistra aveva dato il via agli addii ridicoli che da ore stanno segnando un’emoragia di abbandoni del social: da Ruotolo alla Gabanelli, da Elio e le Storie tese a Piero Pelu, da Piovani fino Guccini, fresco di addio pochi minuti fa. Ma chi avrebbe mai immaginato che il grido “Andate via da X” sarebbe sceso in pista il Pd? E’ Sandro Ruotolo vessillifero di questa grottesca presa di posizione che da 24 ore scandisce le cronache . Il lapidario commento della Commissione Ue ne è la degna pernacchia.

Musk, il Pd con Ruotolo avalla l’ondata di follia anti X

Dunque, le agenzie da pochi minuti hanno battuto la “ferale” notizia per Musk. Il Pd è a favore della ‘fuga da X’ dopo l’attacco di Elon Musk ai giudici italiani. E’ Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria del Partito Democratico, a prendere posizione. “E’ bello essere in uno spazio libero. Mi appello a chi ama la democrazia: lasciate X del signor Musk che ha appena attaccato la magistratura italiana. La presidente Meloni è rimasta in silenzio. Solo il presidente Mattarella ha reagito all’interferenza americana: l’Italia sa badare a se stessa”, afferma l’europarlamentare dopo gli avvenimenti delle ultime 24 ore. Risuonano nella nostra memoria i vari Veltroni a altre figure politiche e intellettuali della sinistra che “minacciavano” di espatriare se avesse vinto il centrodestra.

Ruotolo umiliato in diretta su La7

Ruotolo ha quindi il “merito” di avere reso pienamente politico un caso ridicolo: diciamolo chiaramente, queste fughe di protesta da X non sono una cosa seria, sono una reazione piuttosto infantile, un gesto di frustrazione. A Ruotolo non è bastato essere sbertucciato da Fabio Dragoni della Verità proprio questa mattina a L‘Aria che tira” su la 7. L’eurodeputato aveva dichiarato da Parenzo: “Trump non doveva stare su X”. “Quindi è ovvio – ha incalzato Dragoni – che Ruotolo ha una concezione di democrazia che si riassume così: parla chi gli pare a loro”. (Qui sotto il video).

Renzi: “Se Ruotolo va via da X, vuol dire che faccio bene a restarci”

E ricorda che proprio Musk ha rimosso la censura dal social. “La rimozione di qualsiasi forma di censura da parte di Musk vi fa saltare il cervello; vi fa saltare i neuroni, vi fa incredibilmente incavolare. Quindi mi dovete spiegare quale sarebbe la minaccia della democrazia. La democrazia si basa sul diritto di parola, sulla libertà di espressione”. Gli abbandoni del social stanno rasentando il parossismo. L’ultimo sberleffo contro Ruotolo e il Pd lo mette a segno Mattao Renzi: “l fatto che Ruotolo sia uscito da X mi conferma che faccio bene a rimanerci”.