Povero Pd, “cornuto” e mazziato: perfino su De Luca non deciderà la Schlein ma la Meloni…

Le corna politiche di De Luca e dei consiglieri del Pd campani che hanno deciso di seguirlo fanno male, ma l’idea che alla fine, sul terzo mandato dello “sceriffo” non deciderà neanche la segretaria ma la premier Meloni, deve essere davvero una sensazione lacerante. Il governo ricorrerà alla Corte Costituzionale sulla legge che il governatore della Campania si autoapproverà grazie ai “traditori” della Schlein in Consiglio? Appoggerà la segretaria del Pd o il suo sfidante, il governo Meloni? Lascerà che i panni sporchi si lavino in famiglia o la premier Meloni considererà quella forzatura di De Luca, per non mollare la poltrona, una sfida all’interesse nazionale e anche alla legge che riserva la competenza sulle leggi elettorali al Parlamento?

Schlein sfida De Luca e viceversa, ma decide la Meloni

“Se non la modifica il Parlamento – che invece per ben 5 volte ha bocciato la norma proposta dai leghisti di cancellare il limite di mandato, cioè non più di due consecutivi – difficilmente se ne farà qualcosa. Il governo potrebbe rivolgersi alla Corte costituzionale sollevando il caso Campania e facendo annullare l’indisciplinata mossa campana”, scrive oggi Repubblica.

De Luca vuole recepire solo ora a livello regionale la legge nazionale che impone il limite dei due mandati consecutivi ai governatori. E’ la legge numero 165/2004 “recante i principi fondamentale concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”. E considerare quell’assorbimento normativo una sorta di “reset” che innesca la possibilità di rifare un “secondo” (che poi sarebbe il terzo) mandato. Roba da azzaccagarbugli, che la Schlein non sostiene.

Il governo di Giorgia Meloni potrebbe impugnare la legge campana entro 60 giorni alla Corte o decidere di non farlo. Magari per lasciare che la guerra intestina favorisca il centrodestra, ipotizza maliziosamente “Repubblica“…