Open-es, la community in prima linea per la transizione sostenibile

L’unione fa la forza. Non è solo un modo di dire, ma lo spirito che ha guidato la community di Open-es, che si è data appuntamento a Roma nell’area del Gazometro per l’evento “Ostiense Next: ecosistema di innovazione”. La giornata di lavoro, che si è tenuta il 13 novembre, è stata organizzata dalla stessa alleanza Open-es, lanciata da Eni nel 2021 e che ora ha visto riunirsi tanti attori di primo piano del mondo industriale, finanziario e istituzionale.

Un incontro con al centro i temi sempre più attuali della sostenibilità e dell’innovazione. Talk ma anche documenti sui tavoli di discussione, a partire del rapporto “Open-es Navigatore Esg”, un vademecum per le imprese impegnate a migliorare il loro profilo Esg (Environmental, Social, e Governance) senza perdere di vista la competitività. Tra le istituzioni che sostengono la community Open-es, anche Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), rappresentata all’evento dalla responsabile sostenibilità Gaia Ghirardi, che ha sottolineato come “non ci sia competitività senza una strategia che integri in modo coerente la dimensione ambientale e sociale di ogni scelta di investimento”, aggiungendo che la sostenibilità non è solo un’opportunità, ma una necessità per il futuro del sistema economico globale. “In un contesto di sfide globali come il cambiamento climatico, la sostenibilità è una questione cruciale che deve essere affrontata insieme da tutti gli attori del sistema”, ha concluso.

Ghirardi ha poi ricordato l’impegno di Cdp nel sostenere la transizione verso un’economia sostenibile come “finanziatore paziente” con il suo ruolo chiave nell’affiancare le imprese, soprattutto le Pmi italiane, in un percorso di crescita sostenibile. Il modello di Cassa Depositi e Prestiti adotta un approccio integrato che valuta l’impatto sociale e ambientale di ogni operazione, sia ex ante sia ex post. In uno scenario in cui la trasparenza sulle performance Esg delle imprese è sempre più richiesta, la piattaforma Open-es punta a rispondere a questa esigenza, permettendo alle aziende, in particolare alle Pmi, di misurare e migliorare il proprio profilo Esg in modo semplice e accessibile. Lo strumento consente anche di confrontarsi con le migliori pratiche del mercato e di condividere facilmente le informazioni richieste, senza dover ripetere gli stessi sforzi per ogni interlocutore.