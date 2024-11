Oltre 30 gatti rapiti a Roma: appelli sui social e in tv per individuare e fermare il maniaco (video)

A Roma è allarme per i proprietari di gatti dopo la sparizione di oltre trenta felini che, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche potrebbero essere stati rapiti. “Negli ultimi giorni, più di 30 gatti sono scomparsi misteriosamente a Roma Sud, lasciando i residenti in forte preoccupazione. È in corso una caccia al responsabile, ma serve l’aiuto di tutti per fermare questa situazione”. A lanciare l’appello l’Ente per la protezione animali, in un messaggio che è rimbalzato sui social in un ideale tam. Sulla misteriosa sparizione dei felini tra i quartieri Eur, Torrino e Cecchignola anche la Rai e Mediaset hanno realizzato alcuni servizi giornalistici di approfondimento.

Gatti spariti (rapiti) dai giardini e dalle colonie feline di Roma sud

Le testimonianze convergono: i gatti sono spariti dai giardini condominiali, dai giardini domestici e da altre piccole colonie feline dove vivevano in gruppo, accuditi dagli abitanti della zona. Una sparizione di massa e localizzata in un determinato quadrante della Capitale che induce a sospettare che la mano dell’autore (o dell’autrice) sia sempre la stessa.

Il sospetto più grave dei residenti vittima delle misteriose sparizioni di gatti, come si legge nei post comparsi in queste ore sui social, è che dietro ai rapimenti di felini possa esserci la mano analoga a quella della serial killer dei gatti. Una signora di mezz’età accumulatrice seriale di felini tristemente famosa a Roma, nella zona di San Giovanni, che per oltre 20 anni avrebbe rapito gatti in strada per poi chiuderli in casa e farli morire di fame, di sete, di stenti. I felini erano stati fotografati miagolanti mentre chiedevano aiuto dalla finestra. Nell’abitazione della donna, attualmente a processo con l’accusa di maltrattamento e uccisione di animali, sono stati trovati gatti agonizzanti o già morti. Il timore è che il responsabile di queste sparizioni abbia attuato un piano simile.

Il precedente della serial killer dei gatti

Da qui l’appello dell’Enpa, che sui social ha scritto ai romani: “Se avete sospetti di rapimento o avete subito la scomparsa del vostro gatto, sia esso di proprietà, di colonia o randagio accudito, è fondamentale presentare formale denuncia. Solo così sarà possibile avviare indagini approfondite e visionare le registrazioni delle eventuali telecamere prima che vengano cancellate. Se vedete qualcuno che si avvicina in maniera sospetta ai gatti nel tentativo di portarli via , scattate foto o video e chiamate la polizia.”