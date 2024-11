Migranti, Biloslavo a muso duro: “I giudici non hanno competenza per valutare se un Paese è sicuro” (video)

Fausto Biloslavo monumentale a “Quarta Repubblica“dove tiene ancora banco il decreto del governo sui Paesi sicuri e lo smontaggio sistematico che le toghe rosse stanno operando delle misure dell’esecutivo. L’editorialista e inviato del Giornale va dritto al punto senza remore e fuori da ogni ipocrisia. “E’ il mio lavoro, sono documentato -replica alla toga di Magistratura democratica presente in studio- . Comincio a contestare la compentenza di un giudice a stabilire se un Paese è sicuro o no. Perché non ne ha la preparazione“. Senza giri di parole va dritto al punto. E Biloslavo è una persona sobria e psragmatica che certo non cerca la rissa, come ben sappiamo. Gliel’ha detto chiaro e a muso duro: la competenza e la preparazione in materia languono da parte di certi giudici.

Biloslavo sui migranti e i paesi sicuri asfalta la “toga rossa”

La prova provata – rammenta Biloslavo in studio- l’ha fornita sempre a Quarta republbica un magistrato di prim’ordine. Si tratta di Cuno Tarfusser, che con grande esperienza internazionale ha bollato come «semplicemente sbagliata» l’interpretazione dei giudici di Roma, rimarca Biloslavo. Che poi snocciola dei dati. “L’Egitto è considerato in parte insicuro nonostante nel 2023 sia stato registrato il numero record di 15 milioni di turisti compresi 850mila italiani. E per il Bangladesh si sfiora il ridicolo dopo la nomina a nuovo capo del governo del premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus”. Diciamola tutta: “Il piano anti Albania era già pronto e annunciato fin da un convegno del 17 maggio dalla giudice Silvia Albano– ricorda l’inviato in un articolo di questi giorni-. La presidente di Magistratura democratica, che ha fatto tornare in Italia alcuni dei primi migranti già trasferiti nel Paese delle aquile”. Ora che la nave Libra ha ripreso il mare e sarà in Albania domani con altri migranti a bordo sarà bene tenere a mente questo giudizio.