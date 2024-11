Albania, Sallusti stende la toga “rossa”: “Lei sta dando del rimbambito a Mattarella che ha firmato il decreto” (video)

Botta e risposta tra Alessandro Sallusti e Stefano Musolin, segretario di Magistratura democratica in una serata cruciale segnata da un’altra sentenza blocca-rimpatri arrivata da Catania. Il confronto da Nicola Porro a “Quarta Republbica” su Rete 4 ha messo a nudo quanto le toghe “rosse” continuino a “smontare” la politica migratoria del governo Meloni. Infatti nella prolusione iniziale il conduttore ha posto una domanda semplice: può un governo rivendicare il diritto di affrontare le politiche migratorie in discontinuità con i precedenti esecutivi? Senza vedersi demoliti i caposaldi dell’approccio che intende porre in essere? Il magistrato di Md ha cavalcato il solito ritornello: la subordinazione delle leggi nazionali a quelle europee riguardo la vexata quaestio dei Paesi sicuri. In pratica, con molti giri di parole, ha risposto negativamente alla domanda di Porro: il governo può legittimamente seguire una linea guida, ma poi deve vedersela con noi, detto in soldoni.

Sallusti contro Stefano Musolin di Md: “Dà dell’incompetente a Mattarella…”

Alessandro Sallusti non ci sta e ha evidenziato a muso duro le inconguenze di questo assunto. “Prendo atto che il magistrato sta dando dell’incompetente e del rimbambito, sostanzialmente, al Presidente della Repubblica. Che è anche il suo capo, guidando il Csm, che ha controfirmato tutti i decreti che questo governo e questo Parlamento hanno adottato sulla materia. Prendiamo atto che per l’associazione Nazionale magistrati abbiamo un irresponsabile e un ignorante come capo dello Stato. Prendiamo atto di questo, abbiamo un Parlamento di incapaci, un Governo di ignoranti e un Capo dello Stato complice”. Sallusti infilza duramente Musolin che nel suo intervento ha lasciato cadere con molta disinvoltura giudizi negativi sulla classe politica. Di qui un profluvio di commenti social negativi sulla pagina Fb di Quarta Repubblica. Criticato il magistrato che con scarsa equidistanza decide quale classe politica sia degna o meno. Di seguito la domanda degli utetnti social…” Allora mi spieghi il magistrato perché la Germania ha rimandato molti afghani al loro paese poco tempo fa? l’Afghanistan è un paese sicuro????”.

Sallusti: “Sostenere che L’Egitto è un Paese insicuro è veramente prendere per il naso”

Si entra così nel merito del provvedimento del tribunale di Catania. Sallusti afferma che “sostenere che L’Egitto è un Paese insicuro è veramente prendere per il naso gli egiziani, innanzitutto, e gli italiani”. Strano Paese l’Italia, commenatano gli utenti d’accordo con Sallusti: “a decidere non è il Governo ed il Parlamento eletto dai cittadini ma i giudici comunisti . I politici al governo si lamentano ma i giudici hanno l’ultima parola appoggiati dalla sinistra”. Del resto, ci sono concomitanze innegabili che il magistrato non ha spiegato. Come questa indicata da un utente: “Non mi pare che negli altri paesi europei i giudici prendano le stesse decisioni dei magistrati italiani”. Allora, come la mettiamo? I due video riassumono bene i termini della dialettica.

Il magistrato a “L’Aria che tira”

Non contento, il magistrato stamane è andato da parenzo all’Aria che tira a “completare” le sue “pagelle” di incomptenza: “Ma d’altronde se Carlo Nordio definisce abnorme il decreto del tribunale di Roma, che poi l’avvocatura di Stato impugna e non per abnormità come dice Nordio, evidentemente un problema di competenze e di consapevolezza del quadro normativo in cui l’azione del governo si inserisce, io credo che ci sia”, conclude Musolino. Dopo Salvini classe politica, insomma, un affondo anche contro Nordio, il ministro della Giustizia bollato come incompetente. Siamo basiti.