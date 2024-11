Meloni alle femministe: “Non dico capotrena, ma con me occupazione femminile record” (video)

“A dispetto delle femministe, assessora, presidente, capatrena, io ho un’altra idea: va bene il presidente, ma sono fiera che sia sotto questo governo, per la prima volta guidato da una donna, che le donne hanno il tasso di occupazione più alto”: parole chiare quelle pronunciate da Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.

Le #femministe vanno perculate sempre, un giorno sì e l’altro pure, e quando chi lo fa è il primo Presidente del Consiglio donna della storia italiana, la perculata oltrepassa i livelli del #globoterracqueo arrivando fino a quelli siderali#Meloni #la_SINISTRA_peggiore_di_sempre pic.twitter.com/fuXi939y76 — Aureliano 🇮🇹 #ANTIcomunista #ANTI_UE #ANTIgender (@Aureliano_Boni) November 14, 2024

“Stavolta ho detto bene i dati” sull’occupazione, premette il presidente del Consiglio “l’altro giorno” in occasione dell’evento elettorale in Emilia-Romagna “ho sbagliato e ci hanno fatto camminare i treni per quattro giorni. Loro sono così: si attaccano al lapsus, che dobbiamo fare?”.

A Perugia nel corso dell’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì, ha ribadito il suo punto di vista. “Rispetto alle femministe, ‘assessora’, ‘presidenta’, ‘capatrena’, sono fiera – ribadisce Meloni – che sotto questo governo, guidato per la prima volta in Italia da una donna, le donne abbiano il tasso di occupazione più alto”. E Boldrini e le altre, mute.