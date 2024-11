Meloni all’Anci: “I Comuni avranno un ruolo cruciale nella fase due del Pnrr. Non possiamo permetterci errori”

“Troverete nel governo un interlocutore attento”: Giorgia Meloni è intervenuta nella giornata conclusiva al Lingotto per l’assemblea dell’Anci. Cultura, valorizzazione e promozione del territorio, temi legati al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità ambientale. Non da ultimo, la legge di bilancio e gli sviluppi economici legati al Pnrr. Di tutto questo ha parlato Giorgia Meloni durante il videocollegamento. Punto centrale del suo discorso: “i Comuni avranno un ruolo cruciale nella fase due dell’applicazione del Pnrr. Che è una fase fondamentale, forse la più importante di tutte, nella quale non possiamo permetterci errori e ritardi. Anche per questo abbiamo istituito una cabina di regia per mettere tutti i soggetti coinvolti attorno allo stesso tavolo, per risolvere subito i problemi”.

Meloni all’Anci: “I Comuni avranno un ruolo cruciale nella fase 2 del Pnrr”

”Voi sì che ogni giorno fate la differenza – riconosce Meloni ai sindaci – . Siete il volto più prossimo dello Stato, i primi difensori dei cittadini, vi prendete cura delle persone e delle comunità. E lo fate senza risparmiarvi, giorno e notte, festivi compresi. Spesso con mezzi che restano inadeguati. Fare il sindaco è un po’ una vocazione, quindi, grazie per quello che fate ogni giorno”. Il premier ha dunque riconosciuto il loro contributo nell’attuazione del Pnrr: ”Ci sono state delle criticità ma dobbiamo essere fieri del fatto che il metodo inaugurato ha fatto la differenza e ci ha consentito oggi di essere i primi in Europa per obiettivi raggiunti e per avanzamento finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è un risultato del governo, è un risultato di tutto il sistema Italia”, ci tiene a sottolineare la premier che ricorda: ”i Comuni, insieme alle Regioni, alle province e alle città metropolitane, avranno un ruolo cruciale nella seconda fase del Pnrr, che è quella della messa a terra degli investimenti”. Da qui il monito:”Non possiamo permetterci errori, né ritardi”.

Meloni all’Anci: “Voi sindaci fate la differenza. Avrete nel governo un interlocutore attento”

Dopo avere fatto gli auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi, appena eletto presidente dell’Anci, ha proseguito: “Molti di voi in questi due anni ci hanno conosciuto, siamo sempre pronti a confrontaci mantenendo come stella polare l’interesse dei cittadini. Lo sa bene il presidente Mattarella, con cui abbiamo lavorato per Bagnoli: dove puntiamo a portare a compimento una riqualificazione attesa da oltre 30 anni”. Il presidente del Consiglio ha rivendicato l’abolizione dell’abuso d’ufficio: ”Con coraggio abbiamo affrontato il tema della responsabilità degli amministratori locali. Per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma, abbiamo fatto nostra una storica battaglia dell’Anci; approvando un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare semplicemente il proprio lavoro”.

”C’è chi ha sostenuto -ha ricordato- la necessità di un intervento del genere per tanto tempo e poi ha cambiato idea. Ma io penso che fosse una cosa giusta e la rivendico perchè serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità senza rischiare lungi disonorevoli processi per le persone perbene”.

“Fare l’Italia ogni giorno”

”Sembra calzare a pennello il titolo di questa edizione dell’Anci: ‘Facciamo l’Italia ogni giorno’ – scherza Meloni- con queste giornate” al governo: a cominciare dalla visita in Argentina e ”in particolare, dall’incontro con i nostri connazionali che vivono lì. Fare l’Italia ogni giorno è un cammino che stiamo facendo non da soli: sono con noi anche i connazionali che vivono all’estero. Troppe volte qui in Italia dimentichiamo il contributo che l’Italia ha dato alla storia dell’umanità. Quando si va all’estero il punto di vista cambia completamente. E ci si rende conto di quanta domanda d’Italia ci sia nel mondo. Ma non possiamo fare innamorare gli altri di noi se prima non amiamo noi stessi. Riscoprendo la consapevolezza che siamo parte di un progetto molto più grande di noi. La nostra Nazione è apprezzata e viene considerata un modello” nel mondo.

“Commesso errori? La politica è coraggio e capacità di osare”

”Abbiamo commesso degli errori? Non c’è dubbio, ma penso che alla fine una politica senza coraggio, senza determinazione, senza la capacità di osare, non sia della politica… E’ sopravvivenza, amministrazione del potere, gestione dell’ordinario, ma è altro”. ”Non ci piace ragionare per preconcetti, tantomeno per schemi ideologici, siamo pronti a discutere e a confrontarci mantenendo come stella polare l’interesse dei cittadini”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in video collegamento con l’Assemblea nazionale dell’Anci a Torino.