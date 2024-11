Malpensa, sì del Tar all’intitolazione a Berlusconi. Respinto il ricorso di Sala, Salvini: una lezione alla sinistra

L’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Milano Malpensa si farà. Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva. Nelle due pronunce (datate 6 novembre ) pubblicate oggi i giudici hanno rigettato il ricorso congiunto dei Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo. Al quale si era aggiunto quello del Comune di Milano, nei confronti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac. Era stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, tra le polemiche, a guidare l’opposizione del centrosinistra lombardo contro la decisione del ministero annunciata quest’estate. “È un nome troppo divisivo”, aveva sostenuto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza dell’11 luglio 2024, con cui il dirigente dell’Enac aveva disposto l’intitolazione dello scalo varesino alla memoria dell’ex premier.

Nulla da fare per i ricorrenti. A seguito dell’udienza del 6 novembre 2024 il Tar lombardo ha ritenuto coerente l’intitolazione dello scalo deliberata dall’Enac, “non ravvisando il grave pregiudizio prospettato dal sindaco Sala e dalle altre parti ricorrenti”. Molto soddisfatto del verdetto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Salvini: è una lezione per la sinistra

“È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario”, si legge in una nota del dicastero di Porta Pia. Anche il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, commenta la decisione del Tar lombardo che “conferma, allo stato, la correttezza dell’iter di intitolazione adottato da Enac dello scalo al presidente Silvio Berlusconi”.

Mazzetti: chi odia perde sempre

“Chi odia perde”, è il commento di Erica Mazzetti responsabile lavori pubblici di Forza Italia. “Silvio Berlusconi, purtroppo, non è più con noi e ogni giorno ci manca. Ma continua a vincere contro coloro che lo hanno combattuto per odio preconcetto e ideologico. La politica ideologica è sempre destinata al fallimento. Sarebbe importante se il sindaco Sala motivasse la scelta di usare soldi pubblici per un ricorso al Tar come prevedibile fallimentare”-