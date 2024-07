Malpensa intitolato a Berlusconi, sinistra fuori di testa: interrogazione Pd, Sala furioso e la Cgil invoca la Fracci

L’aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi: lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: «L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa-Silvio Berlusconi». Così, mentre il vicepremier Matteo Salvini esprime «grande soddisfazione». E la società di gestione Sea, fa sapere il Mit, «provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione», la sinistra va fuori di testa: letteralmente. Dal Pd a Bonelli, passando per Sala, tuitti nelle ultime 48 ore sono insorti più indispettiti e veementi che mai…

Malpensa intitolato a Berlusconi, la sinistra va fuori di testa: interrogazione del Pd a Salvini

In testa a tutto il Pd, che proprio non si rassegna. E in una interrogazione rivolta al Ministro Salvini presentata oggi dalla deputata Silvia Roggiani e sottoscritta anche dai una ventina di deputati tra cui spiccano i nomi di Boldrini, Cuperlo, Furfaro, Quartapelle e Serracchiani tra gli altri, chiede di «chiarire quale procedura sia stata seguita per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico».

Cgil a Enac: «Non intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi ma a Carla Fracci»

E se poi ancora non bastasse, a scatenare il parapiglia ci si mettono anche i segretari generali della Filt-Cgil nazionale, della Cgil Lombardia e della Cgil Milano, che in una lettera congiunta inviata al presidente di Enac Pierluigi Di Palma e al direttore di Enac territoriale di Malpensa, Monica Piccirillo, e per conoscenza al Comune di Milano, alla Regione Lombardia, a Sea ed ai gruppi parlamentari, mettono nero su bianco: «Riteniamo – scrivono i tre segretari generali della Cgil – che l’intitolazione di una grande infrastruttura, così come di un riferimento urbanistico, debba essere effettuata nell’ottica di rappresentare patrimonio comune di tutti i cittadini».

«E quindi – prosegue la missiva – l’orientamento dovrebbe essere quello di evitare scelte profondamente divisive, in Italia come nel mondo, analoghe a quella proposta da Enac per lo scalo di Malpensa. Per questo la nostra proposta di intitolare l’aeroporto di Milano Malpensa ad una grande personalità ed eccellenza italiana come Carla Fracci». Giocandosi peraltro la carta sempreverde dell’intitolazione «tra le pochissime al mondo» a una «figura femminile»…

Bonelli (Avs) in allarme: «Un errore clamoroso»

Non solo. Perché nei giorni scorsi da Bonelli a Sala, non sono mancate le recriminazioni e gli appelli disperatamente indirizzati a «riconsiderare questa scelta». «Dopo i funerali di Stato, il lutto nazionale e persino un francobollo commemorativo, siamo ora di fronte all’ennesimo atto di celebrazione che oltrepassa il limite della decenza e della dignità istituzionale» ha aspramente vergato in una nota il deputato di Avs, Angelo Bonelli. Seguito da Sala che, commentando la decisione di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto della Malpensa a margine di un evento cittadino, ha sentenziato andando letteralmente su di giri: «Io non sono irritato, non si tratta di un problema di emotività; è un problema di razionalità».

Sala indignato dispensa commenti al vetriolo

In altre parole, quello che discuto è perché non ci sia più il rispetto delle forme, della correttezza nei rapporti»… Il presidente di Enac è pro tempore, va e viene… se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne faremo una ragione, ma non posso di certo esserne felice». Reazioni spropositate, eccessive, decisamente fuori luogo e dai toni esagerati. A cui ha risposto, tra gli altri, rivolgendosi direttamente al sindaco Sala, il senatore lombardo della Lega Claudio Borghi, capogruppo della commissione Bilancio a Palazzo Madama.

La replica di Borghi: «L’unica barbarie è come Sala amministra Milano»

Che in replica alle parole forti del primo cittadino, ha sentenziato: «Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto che “viviamo in tempi barbari” parlando dell’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa. Siamo in un classico caso di “Mondo al Contrario”. Silvio Berlusconi ha costruito Milano 2 e Milano 3. Ha creato a Milano due tra le più grandi aziende italiane; ha portato la squadra di calcio di Milano ad essere per molti anni la prima squadra al mondo».

E ancora. «È stato 5 volte deputato, 2 volte senatore, 2 volte europarlamentare e 4 volte Presidente del Consiglio. Ha sempre facilitato relazioni pacifiche fra le, oggi ostili, potenze mondiali. L’unica barbarie che oggi si vede è quella dell’immigrazione incontrollata, del degrado in città, dell’impedire l’uso dell’auto a chi lavora e non è abbastanza ricco da potersi permettere il suv euro 6. Tutte cose aiutate dalle politiche di cui Sala è stato protagonista. La storia giudicherà chi è stato il vero barbaro».

Salvini lapidario: «Decisione presa. Non vedo l’ora di atterrare al Malpensa-Berlusconi»

Infine, una volta per tutte, il ministro Salvini, sbaragliando il campo da attacchi al vetriolo e recriminazioni virulente, ha chiuso la questione asserendo semplicemente: «Da ministro ho firmato con orgoglio l’ok perché è stato un grande imprenditore, un grande uomo di impresa, di sport, di editoria, di finanza. Per me è stato anche un grande politico, però chi mette in discussione la grandezza imprenditoriale di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro è al di fuori del mondo e della storia. Da italiano oltre che da lombardo non vedo l’ora di atterrare all’aeroporto Malpensa Berlusconi». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha detto a margine dell’inaugurazione dell’aeroporto Salerno Costa-D’Amalfi, concludendo lapidario: «Si sceglierà il nome di questo aeroporto. Su Malpensa la decisione è stata già presa».