La prima donna nera alla guida di un partito Uk: chi è Kemi Badenoch, nuova leader dei Conservatori (e aspirante premier)

Kemi Badenoch, d’origine nigeriana, è la nuova leader dei conservatori britannici. Ed è in assoluto la prima donna nera alla guida di un partito britannico. Paladina anti-woke e anti-gender, ha 44 anni e ha vinto le votazioni nel partito dei Tories, correndo contro l’ex ministro dell’Immigrazione, Robert Jenrick. Tuttavia, il nuovo volto del partito conservatore ha omaggiato il proprio rivale, sperando che Jenrick possa svolgere un “ruolo chiave” nel futuro. Badenoch, durante il proprio discorso ha ringraziato anche Richard Fuller, presidente dei conservatori, l’ex premier Rishi Sunak e il proprio marito Hamish. L’affluenza si è attestata sul 72,8%: Robert Jenrick ha ricevuto 41.388 voti mentre Kemi Badenoch 53.806, secondo quanto riportato da Agi. Per lei ora c’è un’occasione importante, dato che in futuro potrebbe diventare premier della Gran Bretagna e anche in quel ruolo segnerebbe un primato storico come donna di origini africane.

“È un onore immenso essere stata eletta”

“È un onore immenso essere stata eletta a questo ruolo, guidare un partito che amo, il partito che mi ha dato così tanto. Spero di riuscire a ripagare quel debito”, ha sottolineato la nuova leader dei Conservatori. Badenoch ha chiesto ai suoi colleghi di “ammettere gli errori commessi” e ha sottolineato che il partito conservatore è “essenziale per il successo del nostro Paese”. È giunto il momento, ha proseguito, “di dire la verità, di difendere i nostri principi, di pianificare il nostro futuro, di ripristinare la nostra politica e il nostro pensiero e di dare al nostro partito e al nostro Paese il nuovo inizio che meritano”.

Il nuovo piano di Kemi Badenoch per i Conservatori

La nuova guida dei Tories ha intenzione di costituire “un piano chiaro per cambiare questo Paese, cambiando il modo in cui funziona il governo”. Per questo il suo partito ha bisogno di impegni “chiari che facciano appello al popolo britannico”. Stando alle parole di Badenoch, i Conservatori hanno “un compito difficile, ma semplice: devono chiedere conto al governo e prepararsi al governo. È tempo di mettersi al lavoro. È tempo di rinnovare”. L’obiettivo è quello di cambiare il paradigma conosciuto fino a questo momento: fare “meno cose”, ma farle “meglio” è uno dei presupposti su cui la neo-eletta leader vuole basare il nuovo programma della destra inglese.

Le congratulazioni del premier Keir Starmer alla nuova leader conservatrice

“Congratulazioni a Kemi Badenoch, nuova leader del partito conservatore. La prima leader nera di un partito di Westminster è un momento di orgoglio per il nostro Paese. Attendo di lavorare con voi e il vostro partito nell’interesse del popolo britannico”, ha scritto su X il Primo ministro inglese Keir Starmer.

Rishi Sunak “orgoglioso” per la nuova elezione

Anche Rishi Sunak ha orgogliosamente accolto la notizia per la nuova leader dei Tories. “So che sarà una leader eccellente per il nostro grande partito. Rinnoverà il nostro partito, difenderà i valori conservatori e affronterà i Labour. Uniamoci al suo fianco”, ha scritto l’ex primo ministro inglese su X, anche lui nella file dei conservatori in Gran Bretagna

Antonio Tajani: “Un bell’esempio d’integrazione”

“Congratulazioni a Kemi Badenoch” sono arrivate poi dal ministro degli Esteri, Anche Antonio Tajani, che su X ha sottolineato che la leader conservatrice è “una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito”. “Un bell’esempio d’integrazione”, ha commentato Tajani.