Il Pd bastonato da Trump e De Luca riparte peggio di prima: piazze separate dagli alleati in Emilia e Umbria

Il day after della doppia bastonatura politica, la vittoria di Donald Trump negli Usa e quella del governatore Vincenzo De Luca sul terzo mandato in Campania, fa segnare un clima di sconforto e un curioso mutismo nel Pd di Elly Schlein, chiamato a recuperare un po’ di fiducia in vista delle imminenti scadenze elettorali, in Umbria ed Emilia Romagna. Ma è proprio su queste scadenze che le nubi sembrano addensarsi sul campo largo: in entrambe le regioni, infatti, gli alleati non sfileranno sullo stesso palco per i comizi finale, ma faranno scena a sè, non dando certamente segnali di compattezza all’elettorato di centrosinistra nel voto del 17 e del 18 novembre. A differenza del centrodestra: l’11 novembre Giorgia Meloni sarà a Bologna, per sostenere la civica in corsa col centrodestra, Elena Ugolini, insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, col bis da fare anche in Umbria, a sostegno della governatrice leghista uscente, Donatella Tesei, il 14 novembre.

Pd e campo largo in piazze separate

Nel campo largo, ma diviso, invece, in Emilia-Romagna, Michele De Pascale chiuderà il 15 a Bologna, in piazza Santo Stefano senza leader nazionali ma solo con i candidati di tutte le liste sul palco. “Stesso discorso per l’Umbria, dove il centrosinistra schiera la sindaca di Assisi, Stefania Proietti: non sono previste, ad oggi, iniziative comuni, anche se era stata opzionata una data, il 14 novembre, ma prima di Genova, raccontano dagli staff di alcuni partiti del centrosinistra”, racconta in modo molto preciso Repubblica.

Schlein farà corsa a sè, in campagna elettorale: sabato sarà a Rimini, il 13 a Reggio Emilia, subito dopo forse ancora a Bologna, in ordine sparso tutti gli altri, Calenda, Renzi, Bonelli, Fratoianni e Conte. Divisi alla meta, come sempre.