I medici lo dichiarano morto, ma lui si risveglia poco prima della cremazione: sconcerto (e rabbia) dei presenti. Ma non finisce lì

Non è la prima volta che succede, ma il fatto che l’evento ai limiti dell’incredibile ha suscitato comunque choc e commozione in India, dove un giovane di 25 anni, dichiarato morto in ospedale, si è risvegliato pochi istanti prima di essere cremato. A raccontare la vicenda di Rohitash Kumar ai media locali sono stati fonti mediche del Rajasthan, nel nord dell’India. E la comunità locale, indecisa tra miracolo e polemiche sui tempistiche e modalità della dichiarazione di morte del ragazzo, non lesina commenti, alimentando una curiosità che varca i confini internazionali.

India, dichiarato morto si risveglia un attimo prima della cremazione

La storia del giovane indiano che “si risveglia” prima dell’estremo addio suscita scalpore e tra curiosità “morbosa” e sconcerto tiene banco. Quella del giovane è una storia comune a molti per quanto riguardo il repentino aggravarsi della situazione. Ma non così diffusa, per quanto non unica come anticipato, per il tempestoso evolversi degli eventi, fino allo sconvolgente finale (anticipato forse con troppa fretta). E allora, già con difficoltà di parola e di udito, Rohitash Kumar si sarebbe ammalato e a seguito di un attacco epilettico, motivando la decisione di un trasferimento rapido all’ospedale della città di Jhunjhunu.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine

Lì, un medico lo ha dichiarato morto all’arrivo in corsia. Ma il primario del nosocomio, D. Singh, ha dichiarato all’Afp che il referto autoptico era stato redatto senza effettuare l’autopsia. E che il corpo era stato messo a disposizione per la cremazione. Peccato però che il primario si sia visto costretto ad aggiungere nella ricostruzione dei rocamboleschi eventi che «poco prima della sua cremazione, il corpo ha cominciato a muoversi», dal momento che – guarda caso – Kumar «era vivo e respirava». Il giovane quindi è stato portato in ospedale una seconda volta. Salvo poi, come spesso accade in queste misteriose vicende, essere dichiarato morto ieri. Resta il fatto che, a seguito di tanti e tali eventi – come ha riferito il Times of India – tre medici sono stati sospesi. E la polizia, sollecitata da incongruenze, dubbi e sospetti, ha aperto sul caso un’indagine…