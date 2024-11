Giulia Tramontano, è il giorno della sentenza: ergastolo a Impagnatiello. Familiari in lacrime

Impagnatiello in aula, il pianto e l’abbraccio dei familiari in aula

I familiari della povera Giulia, trucidata senza pietà dal compagno che poi ha fatto scempio dei suoi resti provando a dare fuoco al corpo a più riprese nel tentativo –fallito – di ridurlo in cenere e occultarlo. Salvo poi sbarazzarsene brutalmente abbandonandolo in un angolo nei pressi del condominio dove i due convivevano, alla lettura della sentenza si sono abbracciati, abbandonandosi a un pianto corale che non può e non potrà mai esaurire il dolore per la fine violenta e assolutamente inaccettabile della loro congiunta. Una giovane donna, una figlia, una sorella e una madre che non ha mai potuto esserlo fino in fondo… E quella stretta tra la madre della 29enne, Loredana Femiano, il marito Franco. La sorella di Giulia, Chiara, e il fratello Mario, è una delle immagini più toccanti di quella che si è rivelata – a ogni udienza – una incursione nell’orrore sconvolgente.

I genitori di Giulia: «Non esiste vendetta, quello che abbiamo perso non lo riavremo mai»

Eppure, ancora oggi i familiari di Giulia insistono a dire: «Non abbiamo mai parlato di vendetta, non esiste vendetta. Abbiamo perso una figlia, un nipote, abbiamo perso la nostra vita», ha ribadito mamma Loredana. «Io non sono più una mamma, mio marito non è più un papà, i nostri figli saranno segnati a vita da questo dolore», ha tenuto a sottolineare la madre di Giulia Tramontano. «Quello che abbiamo perso – le ha fatto eco il padre della vittima, Franco Tramontano – non lo riavremo mai. Oggi non abbiamo vinto, abbiamo perso in tutto».

E il legale della famiglia ribadisce: «Soddisfatti, ma non è una vittoria»

La famiglia Tramontano, presente al completo nell’aula della corte d’Assise di Milano, si è stretta in un forte abbraccio, senza riuscire a trattenere le lacrime, quando la giudice Antonella Bertoja ha letto la sentenza che condanna all’ergastolo Alessandro Impagnatiello. Un «pianto consolatorio perché, al di là del dolore, quando la giustizia degli uomini prevale ci si sente più sollevati, ma per loro – sottolinea il legale della famiglia Giovanni Cacciapuoti – non è una vittoria. Loro sono stati sconfitti quando Giulia ha smesso di vivere per la bieca e malvagia responsabilità di quello che doveva essere il suo compagno e il padre di suo figlio».

La sorella di Giulia nel giorno della sentenza: «Oggi non ti lasciamo andare»

E ancora. «Oggi non ti lasciamo andare, ti stringiamo più forte», scrive su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia, quando ancora la Corte d’Assise di Milano si è ritirata in camera di consiglio, prima di emettere la sentenza nei confronti del barman, imputato per omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza.

La sentenza su Impagnatiello in un giorno dal valore simbolico

Chiara, che insieme ai genitori e al fratello ha assistito in aula alla lettura del verdetto. Ha pubblicato la foto di una spilla che ritrae la sorella incinta puntata sul petto e adornata da un fiocco rosso. L’immagine dell’oggetto – che è insieme simbolo della lotta alla violenza contro donne, nella Giornata internazionale per la sua eliminazione, e della battaglia per avere giustizia per Giulia e il piccolo Thiago di cui era incinta – è stata pubblicata sui social anche dai genitori della vittima, Franco Tramontano e Loredana Femiano, accompagnata dalla scritta “Con voi sempre per sempre”.