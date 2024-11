Fuga da Report: Ranucci crolla al 6,1%, non bastano gli “scoop” su Vannacci e Cosenza

Dal 13,7% del 27 ottobre al 9 della domenica successiva, dal 7,6 per cento del 10 novembre al 6,1 di ieri sera: sprofondano sempre di più gli ascolti di Report su Rai3 sceso ieri ad appena 1.243.000 spettatori. La scorsa settimana la trasmissione di Sigfrido Ranucci aveva interessato 1.362.000 spettatori catturando oltre 7 telespettatori su cento. Continua la fuga di telespettatori e non bastano a spiegare l’emorragia di ascolti la concorrenza delle altre trasmissioni. Più plausibile il disamore del pubblico, che ha seguito con interesse il conduttore e i suoi annunciati scoop, rivelatisi di volta in volta ingigantiti dal battage mediatico.

Report: una continua emorragia di ascolti

Dopo essere andato sul sicuro con i casi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prima e il “finto scoop” sul suo successore Alessandro Giuli (Ranucci aveva addirittura lasciato intendere che potesse essere a rischio la sua poltrona al Collegio romano), gli ascolti sono andati via via scemando. Domenica sera Report puntava forte sulle correlazioni tra il generale Vannacci e la massoneria, andando a ripescare il solito piano di Licio Gelli, che vale per tutte le stagioni e per tutti i candidati che non sono di sinistra da 40 anni. Tanto fumo, ma di arrosto giornalistico se ne è visto davvero poco. Non è servita a migliorare gli ascolti neanche l’inchiesta sui presunti brogli del 2022 in Calabria, in particolare a Cosenza. Un servizio giornalistico che ha ringalluzzito però alcuni esponenti politici dell’opposizione, che confidano in Ranucci per il loro comunicato stampa del lunedì mattina. Di inchieste sul centrosinistra neanche l’ombra, ma di questo non si stupisce ormai più nessuno.

Bianca Berlinguer è sempre carta bianca con ascolti bassi

Non va molto meglio a Bianca Berlinguer ex direttrice di Raitre che con È Sempre Cartabianca di domenica su Rete 4 registra una lievissima crescita a 512.000 spettatori (3.5%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva raggiunto 454.000 spettatori (3.3%). Ascolti comunque non esaltanti, visto anche il ricco contratto da 600mila euro annui ottenuto dalla giornalista e conduttrice.