Friedman ha il volto di un uomo distrutto dal dolore: “Con Trump le conseguenze saranno terribili!” (video)

Dopo una nottata in bianco, superata forse a dosi di Malox per lo stomaco, Alan Friedman riemerge all’alba in televisione con un viso pallido, sembra stravolto, forse ha pianto mentre dietro al suo faccione, nel video, si vede il suo nemico Trump festeggiare la vittoria con il suo pubblico festante. “Dove sono tutte le donne che dovevano votare per proteggere i loro diritti riproduttivi? Dove erano i giovani per Harris? Assenti. E come spiegare le minoranze etniche come gli afroamericani e gli elettori latini che hanno votato per Trump, nonostante i suoi commenti razzisti?”, tuona nel video de La Stampa.

Alan Friedman e la delusione per la vittoria di Trump

“Noi americani abbiamo avuto la possibilità di votare contro l’Hate-Monger. Abbiamo avuto la possibilità di riaffermare la democrazia. Abbiamo fallito. E’ stata la campagna più brutta della storia moderna, nella quale Trump si è comportato come un razzista, misogino e xenofobo. Intercettando la rabbia non solo della popolazione senza istruzione, alla base del suo elettorato, ma anche il ceto medio bianco, che ha paura di diventare in pochi anni la minoranza sociale del Paese, cosa che inevitabilmente avverrà nel giro di pochi anni. Un ceto medio che ha creduto alle bugie propinate dal tycoon, che ha alimentato un clima d’odio raccontando che un esercito di migranti è pronto a invadere gli Stati Uniti e che queste persone addirittura mangiano i gatti che trovano per strada. Sembrano assurdità ma è proprio quello a cui hanno creduto le persone che hanno votato per Trump, abilissimo nel suo ruolo di istigatore d’odio in grado di spaccare la coesione sociale”, aggiunge successivamente sulle agenzie. Una giornataccia, per Friedman. “Trump alla Casa Bianca è una minaccia per America, Europa e Nato”, conclude… https://t.co/woIiI6CGy3

