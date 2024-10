Friedman, rissa tv: “Gli elettori di Trump stupidi, non sanno leggere”. Lo studio lo gela in due parole (video)

Elezioni Usa, manca poco all’Election-day, previsto per il prossimo 5 novembre. Chi prevarrà tra Kamala Harris e Donald Trump? Un Alan Friedman in modalità insultante è ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita. Dove si dibatte sul tema. Lo scontro politico degli ultimi giorni tra Harris e Trump verte sull’economia e sull’inflazione: con il secondo che ovviamente mette in luce le politiche economiche sbagliate dal suo punto di vista dell’amministrazion Biden. Nello studio di PiazzaPulita, si dibatte con Mario Calabresi, ex-direttore di Repubblica e Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, anti-trumpiano fino al midollo. Calabresi sostiene il malcontento della classe operaia americana, che potrebbe pesare sul voto: “L’inflazione è pesante, oggi la benzina costa più di 4 anni fa”. Friedman, però, lo blocca subito: “Non è quello il punto, l’economia americana non andrà in recessione”.

Friedman: “Tanti americani trumpiani sono ignoranti e stupidi”

Anche Formigli rimane perplesso e chiede a Friedman: “Perché, allora, gli operai sono arrabbiati?”. Friedman parte con la filippica che offende mezza America: “Quando Donald Trump dice che l’inflazione negli ultimi due anni è stata colpa di Biden e Harris, la mente dell’America ci crede e ci casca. Quando Trump dice che le rate del mutuo dei cittadini costano di più, perché Biden ha fatto alzare i tassi d’interesse, la mente dell’America, che non ha gli strumenti intellettuali per capire, ci crede. La realtà è che l’inflazione scende e i tassi d’interesse scendono. Sto parlando di un’America che non sa leggere, di tanti americani ignoranti e stupidi”. Con la sua prosopopea il giorn alista intende dire che gli americani che hanno mutui e sperimentano sulle proprie tasche le difficoltà, sarebbero rincoglioniti.

Si inserisce nel “pacato” confronto George Guido Lombardi, investitore immobiliare americano molto vicino a Trump, che gli fa rimanguare l’offesa. “Ignorante è chi insulta. Non fai altro che insultare, dici stupidaggini e ti piace apparire”. Sulla questione economica persino Calabresi confuta Friedman: “La realtà, però, è che l’inflazione c’è stata; i prezzi sono stati più alti, la classe operaia l’ha pagato. E pensa che avere un altro uguale alla Casa Bianca non va bene. Loro non si sono dimenticati che quell’altro c’era durante il covid e gli immigrati non entravano nel Paese”, ricorda Calabresi al giornalista neo-ballerino di “Ballando”. “Trump – prosegue Lombardi- è ritornato nello stesso posto dove gli avevano sparato e ha fatto un altro comizio con più gente. Il coraggio di quest’uomo non si può negare”.

Friedman disperato parla di fascismo

A quel punto il conduttore Formigli va al sodo e chiede chi abbia più probabilità di vincere: “Ci saranno molte persone molto arrabbiate come il nostro Friedman”, stuzzica Lombardi. Al che il giornalista sclera: “I veri patrioti amano il proprio Paese e non vogliono il fascismo”. Lombardi l’ha fulminato: “Tu sai solo dire stupidaggini. Hai offeso tutta la nazione americana dicendo che sono stupidi. Cosa ami? Ami te stesso, ti piace vederti in televisione e basta”, irrompe lasciando l’interlocutore con un palmo di naso. Chissà se gli telefonerà la Schlein per complimentarsi della figuraccia?