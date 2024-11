Emilia, faida nel campo largo. Al grillino scappa la verità sul “suo” candidato: “De Pascale? Ahinoi!”

Una clamorosa gaffe – ma forse sarebbe il caso di parlare di “vóce del sén fuggita”, per citare Metastasio – segna gli ultimi giorni della campagna elettorale in Emilia Romagna, a pochi giorni dal voto. Durante un convegno tenutosi a Novafeltria, in provincia di Rimini, per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Alberto Nicolini, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle, ha lanciato una stoccata nei confronti di Michele De Pascale, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, sostenuto da cinque liste, tra cui proprio anche quella del partito fondato da Beppe Grillo. L’esponente grillino, evidentemente non contento della possibile vittoria del sindaco di Ravenna, ha commentato dicendo che “è probabile che De Pascale sia il prossimo presidente dell’Emilia-Romagna, ahinoi”. Proprio quest’ultima interiezione ha mostrato l’insofferenza di Nicolini nei confronti del proprio candidato presidente, suscitando l’imbarazzo degli altri candidati presenti all’evento per la coalizione di centrosinistra. Un incidente, una gaffe o il segnale di un disagio del campo largo?

La sinistra in Emilia teme l’astensionismo, a parte le gaffe su De Pascale

“Fate tutto quello che potete. Non sono riuscito ad essere ovunque in questa campagna elettorale, ma negli ultimi giorni stiamo organizzando altre iniziative, anche ad orari impensabili”, ha detti ieri Michele De Pascale e a sindaci ed ex sindaci di centrosinistra riuniti ieri a Bologna, alla sala di quartiere Katia Bertasi, per un evento elettorale in vista del voto del fine settimana. “La prima partita è sulla partecipazione democratica: bisogna spingere perché la maggioranza degli elettori vada a votare”. Tra gli altri sindaci in sala non mancava il presidente Anci e primo cittadino di Imola, Marco Panieri, insieme ad attuali deputati come Virginio Merola e Andrea Gnassi, ex sindaci a Bologna e Rimini, ma poi arrivano via via anche Gian Carlo Muzzarelli e Massimo Mezzetti, modenesi, così come tanti colleghi di municipi minori, molti romagnoli e ravennati, come il faentino Massimo Isola, colleghi ‘di zona’ di De Pascale, odi nuovo il modenese Fabio Braglia (Palagano), presidente della Provincia di Modena, che insiste: “Bisogna incoraggiare le persone ad andare a votare”.

Venerdì prossimo si svolgerà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Michele de Pascale, con tutte le candidate e i candidati delle liste della coalizione di centrosinistra e civici.

Il centrodestra ha chiuso ieri sera la campagna elettorale a Bologna per sostenere la candidata Elena Ugolini con un comizio unitario di Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, invece era in videocollegamento da Roma per il protrarsi dell’incontro con i sindacati sulla manovra.