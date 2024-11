Ecr ad Atreju: aperte le iscrizioni per partecipare con la delegazione internazionale dei Conservatori

Passa da Roma il futuro del Conservatorismo europeo. Il prossimo evento organizzato da Ecr party è, infatti, l’appuntamento con Atreju, la festa di FdI che quest’anno si svolge dall’8 al 15 dicembre al Circo Massimo. Una delegazione internazionale di Ecr vi prenderà parte da venerdì 13, quando sarà protagonista di un proprio panel, fino alla conclusione dei lavori, domenica 15.

Ecr party ad Atreju: focus sulle prossime sfide del Conservatorismo europeo

La partecipazione di Ecr alla festa della destra italiana, come già avvenuto per le passate edizioni di Atreju, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti periodici organizzati da Ecr in giro per l’Europa per fare rete e confrontarsi su come le diverse esperienze conservatrici possano sempre più farsi progetto comune a livello europeo e internazionale. Quello di quest’anno a Roma è, però, un appuntamento particolarmente importante alla luce di quanto sta avvenendo in Europa in queste settimane.

Un appuntamento centrale “in un’Europa in rapida evoluzione”

L’insediamento della Commissione è atteso per il primo dicembre e, benché si tratti di un quadro ancora non del tutto definito per via delle discussioni sulle vicepresidenze esecutive, è comunque già chiaro che il Conservatorismo europeo si sta giocando una partita cruciale, aperta con il voto di giugno e destinata a incidere sugli equilibri politici dell’Unione per lungo tempo. Qualunque cosa accadrà da qui a metà dicembre, dunque, l’appuntamento di Ecr ad Atreju sarà centrale per le future strategie.

Non a caso, durante la loro sessione di lavoro del venerdì i Conservatori affronteranno, si legge nella presentazione dell’evento, “i temi cruciali legati al conservatorismo in Europa, all’evoluzione dei valori conservatori in un’Europa in rapida evoluzione e al rafforzamento della cooperazione tra i partiti conservatori europei”.

Come partecipare all’evento di Ecr nell’ambito di Atreju

Le modalità di iscrizione e partecipazione sono le consuete: attraverso il sito di Ecr è possibile registrarsi e usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose per prendere parte a un evento che coniuga alta politica e attività culturali e relazionali, in un’ottica di conoscenza reciproca e collaborazione che rafforza i legami politici anche attraverso gli strumenti della metapolitica. Il programma, di cui è stata fornita una prima introduzione, prevede l’arrivo dei partecipanti dai diversi Stati venerdì 13 dicembre. Dopo un cocktail di benvenuto, i delegati parteciperanno ai lavori di Atreju, nella sessione loro dedicata. Il giorno successivo, dopo alcune attività culturali, simpatizzanti e delegati di Ecr torneranno a seguire i lavori di Atreju, per poi ritrovarsi nella cena di networking prevista in serata. La domenica, prima dei saluti e del rientro nei rispettivi Paesi, sarà ancora dedicata all’approfondimento politico, con la partecipazione alla giornata conclusiva della kermesse di FdI. Per chi, però, volesse fermarsi a Roma un po’ di più è prevista anche un’opzione che prevede due notti di soggiorno aggiuntive, con l’arrivo giovedì 12 e la ripartenza lunedì 16, selezionabili al momento dell’iscrizione.