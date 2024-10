Atreju torna e raddoppia: una settimana al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre

Atreju torna e raddoppia. La tradizionale festa di Fratelli d’Italia quest’anno durerà un’intera settimana, dall’8 al 15 dicembre e, come appare evidente dalla locandina con cui è stata lanciata, si svolgerà al Circo Massimo. L’annuncio è arrivato dai social che portano il nome della kermesse: “Stiamo tornando”, si legge a grandi caratteri insieme alle date dell’appuntamento, sullo sfondo inequivocabile dell’imponente “stadio” antico. “Tenetevi pronti”, è l’invito.

Donzelli: “Atreju è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano sempre con rispetto”

“Atreju è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano, con rispetto, ma senza sconti sul piano delle idee, da sempre. Vi aspetto”, ha ricordato il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. Nulla è stato ancora rivelato del programma, ma già dai pochi “indizi” rilasciati con la durata e la location si intuisce che si va incontro a una edizione particolarmente ricca.

Una settimana al Circo Massimo

Lo scorso anno Atreju, nata come festa del movimento giovanile della destra ormai 27 anni fa e diventata nel tempo così conosciuta da essere quasi un “brand”, si svolse a Castel Sant’Angelo, dal 14 al 17 dicembre. Vi presero parte, come da tradizione, esponenti politici di ogni estrazione, rappresentanti del mondo economico, associativo e culturale italiano, che si alternarono nei numerosi dibattiti organizzati nelle due sale create con le grandi tensostrutture predisposte per l’occasione e che videro salire sul palco anche Elon Musk. Furono allestiti, tra l’altro, anche un mercatino di Natale e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un grande albero di Natale e il presepe vivente, in quella formula che da sempre coniuga il dibattito politico alto con lo spirito di comunità. E che quest’anno è ancora tutta da scoprire, ma già fa intuire che saprà accreditarsi nuovamente e con ancora più forza come la principale kermesse politica del panorama italiano.