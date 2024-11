Domani il Premio Caravella Tricolore promosso dalla Fondazione An. L’elenco dei premiati

Torna giovedì 28 novembre il Premio Caravella tricolore, consuetudine collaudata ormai da anni e patrocinata dalla Fondazione Alleanza nazionale. Appuntamento giovedì prossimo alle ore 17,30 al Circolo Montecitorio (via del Campi Sportivi 5- Zona Acqua acetosa). Giornalismo, letteratura, politica, arte e scienza, questi gli ambiti dei premiati che si sono messi in luce coniugando qualità, impegno e coerenza ideale. Il premio Caravella organizzato da Domenico Gramazio ha una peculiarità: i premi alla memoria che vengono consegnati ai familiari di coloro che hanno lasciato un segno. Quest’anno i riconoscimenti “alla memoria” andranno a Raffaele Valensise per il suo contributo all’attività storica e umanistica, oltreché politica; e all’indimenticabile Luigi Tallarico, critico d’arte sopraffino collaboratore per decenni delle pagine culturali del “Secolo d’Italia”.

Per la musica, il premio andrà al Gruppo musicale Hobbit. Nel settore sanità, il riconoscimento andrà alla dottoressa Elisabetta Volpe per la sua attività di ricerca. Per il giornalismo sportivo della Rai, sarà Marco Lollobrigida a ricevere la prestigiosa targa. Mentre a Paolo Liguori andrà il premio Giornalismo televisivo. Ad Angelo Paletta sarà consegnato il premio per l’Economia.

Tre premi Caravella sono previsti per il settore dell’Editoria: uno per i “50 anni del Giornale; l’altro a Sky Tg24, il terzo all’ agenzia Adnkronos. Di rilievo il premio intitolato alla “Dedizione politica” che sarà consegnato nell mani di Adriana Poli Bortone. Per l’Industria dei Media, targa a Giampaolo Rossi, ad Rai. Per la promoziona dei valori della vita un premio verrà consegnato all’associazione proVita Onslus, Ad Igor Righetti il premio regia. Torna il piacere di esserci e ritrovarsi ancora una volta sotto l’egida della Fondazione An, presieduta da Giuseppe Valentino. Una consuetudine per il mondo politico e umano della destra e non solo.