Coppa Davis, il sogno continua. Volandri punta sulla coppia d’oro Sinner-Berrettini: in campo contro l’Australia

Tutti pazzi per la strana coppia Sinner-Berrettini. L’orgoglio italiana è alle stelle e il sogno della Coppa Davis continua. Un anelito ai sogni di vittoria che l’Italia culla oggi più che mai dopo la vittoria in rimonta nei quarti di finale contro l’Argentina. Una speranza che questo sabato 23 novembre torna in campo a Malaga per una semifinale che si preannuncia dura almeno quanto spettacolare. Avversaria degli azzurri l’Australia, che ha eliminato un po’ a sorpresa gli Stati Uniti di Ben Shelton e soprattutto Taylor Fritz.

A guidare la Nazionale italiana ci sarà ancora una volta Jannik Sinner, fresco di trionfo alle Atp Finals, che vuole chiudere un 2024 da sogno per l’appunto. Un desiderio impreziosito anche dalla vittoria, sempre a Malaga, della selezione femminile nella Billie Jean King Cup.

Coppa Davis, Volandri intenzionato a puntare su Sinner e Berrettini

Dunque, per il match che vale la finale Italia e Australia scenderanno in campo al Martin Carpena di Malaga oggi, sabato 23 novembre, alle ore 13. In totale sono due i precedenti tra le due Nazionali, divisi equamente con una vittoria a testa. L’ultimo incontro risale alla finale della scorsa Coppa Davis, quando l’Italia si impose 2-0 e tornò a vincere dopo 47 anni di attesa.

Italia-Australia, individuali e doppio

Dopo aver battuto l’Argentina nei quarti di finale, l’Italia sfida (ancora) l’Australia per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Davis 2024. Per l’occasione del match che lo scorso anno valse il titolo, il capitano Filippo Volandri sembrerebbe intenzionato a schierare Matteo Berrettini contro Popyrin, mentre il numero uno del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, dovrebbe affrontare De Minaur. I due tennisti portabandiera dell’Italia in questa competizione e a cui i tifosi affidano le speranze di vittoria sono ancora una volta loro. E non solo per le sfide “individuali”. Dopo la brillante prestazione fornita contro l’Argentina, i due compagni di squadra e amici potrebbero nuovamente scendere in campo nell’eventuale sfida di doppio contro Ebden e Thompson.

Italia-Australia, dove vederla in tv

Il match tra Italia e Australia sarà trasmesso in diretta e in chiaro sui canali Rai, ma anche su quelli SkySport. La semifinale di Coppa Davis sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Now e l’app SkyGo. La semifinale è in programma oggi (sabato 23 novembre) a partire dalle ore 13. Questo l’orario d’inizio del primo singolare che dovrebbe vedere impegnato Matteo Berrettini contro Popyrin. A seguire, non prima delle 15, scenderà in campo Jannik Sinner che se la vedrà contro Alex De Minaur. In caso di pareggio sarà il doppio ad essere decisivo. Sinner e Berrettini, o eventualmente Bolelli-Vavassori o Vavassori-Sinner giocheranno contro Ebden e Thompson. E tutti sperano nel ritorno in campo della “strana coppia”, inedita e vincente.