Capezzone incontenibile asfalta il grillino in tv: dopo banchi a rotelle e Superbonus ancora parlate di conti pubblici? (video)

La faccia tosta dei pentastellati mostra a ogni apparizione tv e a ogni dichiarazione pubblica rughe che hanno lasciato il segno. Se poi uno dei pentastellati, in questo caso Alfonso Colucci, ha la sventura di incontrare sulla sua strada il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone in stato di grazia, e che nemmeno ha bisogno di troppi giri di parole per stanarli e metterli alla berlina, allora quelle grinze diventano crepe evidenti in diretta, sotto gli occhi del pubblico in studio a 4 di sera che esplode in un appaluso e in boati di approvazione.

Capezzone ospite di Del Debbio sferza il grillino Colucci

Certo, si potrebbe pensare, dopo le ultime debàcle elettorali, il Vietnam interno al Movimento dilaniato come non mai dalla lotta fratricida al vertice tra leader e garante, e disperso in fazioni e frondisti alle prese con una rifondazione bellicosa, colpire e affondare il vascello corsaro del M5S è ormai un po’ come sparare sulla Croce rossa. Ma gli argomenti non mancano e Capezzone li snocciola al malcapitato di turno che prova a obiettare a partire dall’incipit con cui il giornalista esordisce ospite di Del Debbio: «Se Elon Musk ci sta seguendo, e organizza anche i viaggi su Marte, possiamo informarlo che noi su Marte ci siamo già».

Un attacco a partire dall’ironia pungente dell’incipit

L’esponente a 5 stelle capisce subito dove si sta andando a parare, del resto, Capezzone procede a testa bassa e lo coinvolge direttamente rivolgendosi al «simpatico rappresentante del Movimento 5 Stelle, cioè il partito dei banchi a rotelle». Un primo affondo che il deputato grillino, anche lui in collegamento con il talk di Rete4, salta sulla sedia neanche scottasse: «La simpatia se la tenga per lei, non mi interessa essere simpatico», ribatte all’istante. E immediata è anche la replica che rinvia a una sferzante errata corrige: «Ha ragione lei, l’antipatico rappresentante dei 5 Stelle», rettifica Capezzone… «Né simpatico né antipatico, parli in maniera corretta. Non si permetta!», controbatte l’onorevole.

Capezzone affonda il colpo, il grillino Colucci controbatte a fatica

L’atmosfera si surriscalda immediatamente, e Del Debbio prova a inserirsi per placare gli animi: «Vabbè, non era una offesa». Ma il clima è quello della rissa imminente, anche se Capezzone riprende il filo del suo discorso con serafica (sardonica?) fermezza: «Colucci ci parla di conti pubblici essendo il partito dei banchi a rotelle del Superbonus che ha sfasciato il bilancio dello Stato». Un’affermazione e una veemenza che non fanno altro che far infervorare ancora di più il deputato grillino che prova a contenere l’onda d’urto delle argomentazioni che lo stanno per travolgere obiettando un classico «queste sono stupidaggini»…

E il pubblico esplode in un applauso che chiude la vertenza

Ma Capezzone, da goccia che scava la roccia, incalza, e nel riprendersi la parola aggiunge: «Fermo! Poi il partito che ci parla della competenza e che ha mandato Luigi Di Maio a fare il rappresentante del Golfo persico, voi che al massimo conoscete il Golfo di Napoli… Ma lei pensa che gli italiano siano scemi?». Colucci è furioso, ma l’interlocutore che lo chiama in causa non ha neppure finito: «Parliamo seriamente. Voi nella legislatura precedente avete fatto un governo con la Lega. Uno con il Pd e la Lorenzin. E uno con Draghi. Avete governato in tutte le posizioni del Kamasutra abolendo una sola povertà, la vostra, perché ora vi presentate con il vestitino… E ancora parlate? Ma andate a lavorare!».

E con lo studio che a questo punto è esploso in un applauso scrosciante Colucci prova ad assestare un ultimo «non si permetta!». Ma il consenso del pubblico in diretta fa rumore e copre la sua voce… (Sotto, da X il momento dello scambio tra Capezzone e Colucci da X).