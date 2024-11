Black out in Ucraina per un milione di persone dopo i raid russi. L’ultimo aiuto di Biden: 725 milioni

Risveglio al buio per un milione di persone in Ucraina, a causa del black out provocato dai bombardamenti russi sulle reti energetiche. Nel dettaglio, centinaia di migliaia di famiglie ucraine sono rimaste oggi senza elettricità a causa del massiccio attacco missilistico russo contro le infrastrutture energetiche del Paese, secondo quanto riferito da funzionari regionali. “Circa 523.000 consumatori, tra famiglie e aziende, sono rimasti senza elettricità nella regione occidentale di Leopoli”, ha affermato il presidente dell’amministrazione locale, Maksym Kozytsky. Nelle regioni nord-occidentali di Rivne e Volinia, invece sono senza corrente elettrica rispettivamente 280.000 e 215.000 utenti.

Le infrastrutture energetiche dell’Ucraina sono state “sottoposte a un massiccio attacco nemico”. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia del Paese, dopo che è stato dichiarato un allarme aereo in tutto il Paese a causa dell’arrivo di missili. “Ancora una volta, il settore energetico è sotto un massiccio attacco nemico. Attacchi alle strutture energetiche si stanno registrando in tutta l’Ucraina”, ha affermato German Galushchenko in un post su Facebook, aggiungendo che l’operatore della rete elettrica nazionale ha “urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza”.

Black out in Ucraina: il bilancio dopo i bombardamenti russi

I bombardamenti russi sono scattati all’alba. L’aeronautica Ucraina ha dichiarato in un post su Telegram alle 05:19 ora locale che l’allerta era in vigore “in tutto il territorio dell’Ucraina a causa del pericolo di missili”. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha detto che c’è stato un bombardamento su un’area civile della città, mentre il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk, ha affermato che sono state udite molteplici esplosioni.

Il gestore della rete elettrica Ucraina Ukrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese dopo il black out. “In conformità con l’ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore”, si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete.

L’ultimo pacchetto di Biden a Kiev: 725 milioni di dollari di armi

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden starebbe preparando un pacchetto di armi da 725 milioni di dollari per l’Ucraina, hanno affermato ieri due funzionari statunitensi citati dall’agenzia Reuters, mentre il presidente uscente sta cercando di rafforzare il governo di Kiev prima di lasciare l’incarico a gennaio.