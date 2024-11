Batosta in casa Bersani: a Bettola, la sua città, la più votata è Ugolini e Fdi prende oltre il 50,5 per cento

Notizia di contorno gustosa nel dopo Regionali: in casa Bersani la più votata è stata Elena Ugolini, la candidata di Meloni e del centrodestra. Stiamo parlandi di Bettola, piccolo paese in provincia di Piacenza che ha dato i natali all’ex segretario e ministro dem. Sono quelle spigolature che non ti aspetti, quando, a risultato acquisito, si fa il bilancio dei piccoli centri. La sconfitta in Umbria e n Emilia Romagna è stata riconosciuta con molto far play da premier e alleati. Che anzi hanno augurato buon lavoro ai nei governatori assicurando collaborazione per il bene di tutti. Però qualche piccola “soddisfazione” è degna di nota. Qual è stato il contributo di Bersani all’elezione del candidato del centrosinistra? Quasi nullo, risultato è impietoso: 67,7% per Ugolini, 29.9% per De Pascale.

Ugolini, non De Pascale, vince nella città natale di Bersani

L'”umiliazione” in “casa” Bersani per il centrosinistra fa un po’ ridere soprattutto perché l’ex segretario aveva imperversato in lungo e in largo e da molto prima del voto- in tv, nei vari talk show a dire peste e corna della maggioranza di governo. Su La 7, quando invitano l’ex segretario Pd, si inchinano come se fosse l’oraclo di Delfi, per capirci. A Bettola, invece, se ne fregano, diciamo così. Non era passata inosservata la foto pubblicata da Michele De Pascale insieme a Bersani fianco a fianco (foto da Fb). «C’è chi è sostenuto da Bersani e chi da Vannacci!», scriveva vantandosi dell’illustre sponsor il neo governatore ed ex sindaco di Ravenna una settimana fa sui social. Alla fine ha vinto, ma il contributo di Bersani è stato miserrimo. Il che fa pensare e sorridere anche per un altro dato macroscopico.

Bersani, a Bettola, sua città natale, un elettore su due vota FdI

Il risultato diventa ancora più paradossale per Bersani, se pensiamo che il primo partito della sua città è Fratelli d’Italia con oltre il 50% dei voti, 50,5%. Insomma, 1 concittadino su 2 di Bersani ha votato per Giorgia Meloni, fossimo in lui ci porremmo qualche domanda. Il Pd a Bettola si è fermato al 23,7%.