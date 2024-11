Almaviva annuncia l’acquisizione del 100% di Iteris, società Usa quotata al Nasdaq

Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iteris, società statunitense quotata al Nasdaq (ITI.O), attiva nelle soluzioni

digitali per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente destinate sia al settore pubblico che a quello privato. “Continua la strategia di rafforzamento del Gruppo e di espansione su mercati a forte tasso di crescita e ad elevato livello tecnologico – commenta Marco Tripi, Ceo del Gruppo Almaviva – Dopo l’acquisizione in aprile di Magna Sistemas, oggi Almaviva Solutions, società IT leader in Brasile nelle soluzioni digitali innovative, questa nuova importante operazione migliora il posizionamento internazionale del Gruppo, in particolare nell’ambito della mobilità sostenibile, in cui Almaviva già esprime la propria competitività gestendo commesse di rilievo in Medio Oriente, in UK, in diversi Paesi europei, in tutto il continente americano e in Nord Africa. Possiamo affermare di essere l’unica società italiana di tecnologia che sta realizzando una strategia industriale di respiro globale”.

Iteris è un fornitore di software, piattaforme digitali e servizi professionali e di consulenza, pioniere nell’ambito della tecnologia dei sistemi di trasporto intelligenti. La società, fondata nel 1969 in California, poi incorporata nel 1987 in Delaware, ha la sua sede principale ad Austin, circa 425 dipendenti e un fatturato annuo di 180 milioni di dollari. Le soluzioni Iteris aiutano le agenzie di trasporti pubblici, comuni, enti commerciali e altri fornitori di infrastrutture di trasporto a controllare, visualizzare e ottimizzare le infrastrutture di mobilità per renderle sicure, efficienti e sostenibili. Rappresentano una gamma completa di soluzioni di gestione delle infrastrutture di mobilità che si rivolgono ai clienti negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Il potenziale dell’operazione è nella forte integrazione di tecnologia e di business: Almaviva amplia le competenze, i prodotti e le soluzioni e ha la possibilità di affermare sul mercato nordamericano il know how Made in Italy, la piattaforma proprietaria Moova per la mobilità sostenibile e le competenze internazionali nel settore dei trasporti e della logistica. Il valore patrimoniale della transazione è di circa 335 milioni di dollari, con un prezzo di acquisto pari a 7,20 dollari per azione. A sostegno di questa operazione straordinaria è stato emesso un bond quotato alla Borsa di Lussemburgo e ammesso alla negoziazione nel mercato Euro MTF, da 725 milioni di euro di valore nominale complessivo con scadenza nel 2030, a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale e un tasso di interesse annuo del 5%, con pagamento semestrale delle cedole. Il bond, oltre alla totale copertura dell’acquisizione, è finalizzato al rimborso del preesistente prestito obbligazionario del valore di 350 milioni con scadenza 2026. L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 31 ottobre 2024. Il closing dell’acquisizione è previsto per il 1° novembre.