Albania, Gasparri zittisce la Schlein: attaccano su 80€ per le forze dell’ordine e hanno speso miliardi per clandestini e pusher

Gasparri non ci sta e non ci vuole stare: e replica a Elly Schlein, partita lancia in resta colpendo a testa bassa per infierire sul progetto riservato ai migranti in Albania. Stavolta, al netto delle polemiche giuridiche, la segretaria Pd come nonto si è concentrata sul fare le pulci alle spese destinate all’organizzazione delle forze che dovranno operare sul campo: nella fattispecie, le forze dell’ordine, contestando i fondi conteggiati per l’ospitalità in trasferta. «L’accordo con l’Albania continua a far danni. Alle violazioni dei diritti umani di un’operazione che la giustizia ha già bollato come illegittima si aggiunge ancora l’enorme spreco di denaro… È uno scandalo… altri milioni di soldi pubblici per ospitare nei resort albanesi le forze dell’ordine italiane», ha tuonato la numero uno del Nazareno. Ma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, proprio non ci sta…

Progetto Albania, la replica infuocata di Gasparri a Elly Schlein

Quelle parole “scandalo” e “spreco” associate all’imprescindibile servizio che rendono i nostri agenti sul campo, qualunque sia il terreno d’intervento. Quei termini che hanno punteggiato il delirio anti-governativo siglato da Elly Schlein in preda a una crisi di nervi, l’azzurro non le accetta e non vuole lasciarle passare, soprattutto se l’invettiva lanciata prende di mira i fondi destinati all’ospitalità delle forze delle forze dell’ordine chiamate a gestire una situazione delicata come quella dell’accoglienza dei migranti in Albania. Per il senatore tutto ciò suona come inascoltabile. Inaccettabile. E e pretestuoso. Così, a stretto giro dall’ultimo scomposto attacco indirizzato dalla segretaria Pd al governo, Gasparri replica e puntualizza tranchant: «La sinistra odia le Forze dell’ordine. Si meravigliano che per ospitare poliziotti e carabinieri, che andranno in Albania, si spendano ottanta euro al giorno. Per loro i nostri tutori dell’ordine dovrebbero dormire nelle stalle».

La sinistra odia le forze dell’ordine: «80 euro di spese d’ospitalità sono il costo minimo»

E fin qui ci si limiterebbe a riscontrare un argomento che è quasi un “classico” della contrapposizione tra i due schieramenti politici. Se non fosse che a stretto giro il senatore forzista rilancia anche sul punto, correggendo il tiro (e la portata numerica) della polemica innescata dalla Schlein, con una precisazione indirizzata a chi sulle cifre si è soffermato, a detta di Gasparri, al limite del paradossale: «Parlano quelli che hanno sprecato 5 miliardi l’anno, quando governavano, per l’accoglienza dei clandestini», ha tuonato allora l’esponente azzurro. Aggiungendo in calce: «Mentre il piano Italia-Albania costa un quarantesimo di quelle cifre. Sono 130 milioni l’anno, che loro moltiplicano, dicendo delle autentiche bugie».

Gasparri alla Schlein: «Vergogna: la sinistra al governo ha speso molto di più per l’accoglienza di clandestini e spacciatori»

Un concetto che Gasparri si sofferma a rilanciare anche più esplicitamente e dettagliatamente: «La Schlein – attacca ancora il capogruppo infatti – è una bugiarda. La segretaria dem e il suo partito odiano il popolo in divisa. E noi – rincara la dose Gasparri, amplificando il concetto appena espresso – non ascolteremo i bugiardi che odiano poliziotti e carabinieri. Ottanta euro al giorno di ospitalità è il costo minimo. Parlano quelli che hanno speso molto di più per clandestini, spacciatori e persone venute illegalmente in Italia per commettere attività illecite. Che vergogna. Noi diciamo “no” al razzismo della Schlein e del Pd contro le Forze di polizia». Mentre gli «organi di stampa – conclude l’azzurro nella sua replica – che fanno il megafono a questi poveretti» lancia un ulteriore monito: «Sono destinati a perdere altre copie, dopo averle perse quasi tutte»…