A Napoli Trump ha già vinto la sfida con Kamala: tutti vogliono la sua statuina del Presepe

Nel presepe napoletano Donald Trump ha già vinto: la sua statuina “attualmente è imbattibile”, ha raccontato Marco Ferrigno, uno dei mastri presepiali più celebri di Napoli. “Non c’è gara con quella di Kamala Harris”, ha aggiunto l’artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada del capoluogo partenopeo simbolo dell’arte dei presepi. Ferrigno, in occasione delle elezioni statunitensi, ha deciso di creare un’intera linea di statuine dedicate ai due candidati.

La statuina presepiale di Trump è “un cult”

“La linea di statuine di Trump che alza il pugno al cielo dopo l’agguato è stata un cult”, ha detto lo scultore, che si è ispirato all’attentato accaduto in Pennsylvania a luglio durante un convegno del candidato repubblicano. La foto in cui Donald Trump alza il pugno al cielo con il volto insanguinato ha fatto in breve tempo il giro del mondo, finendo sui telegiornali e sui tabloid d’ogni genere e, poi, anche tra i modelli per il presepe. Marco Ferrigno ha proseguito il proprio racconto attestando che quella serie è “andata esaurita in tempi brevi e continuano a chiedermela”. Una scelta di marketing che a quanto pare ha premiato il venditore, dimostrando che anche dal punto di vista dell’oggettistica e della “simpatia”, gli italiani preferiscono di gran lunga solidarizzare con il tycoon.

Il mastro presepiale “spera” che vinca Donald Trump

I risultati delle vendite sono ottimi, stando a quanto riportato dall’artigiano napoletano, proprio per questo anche lui spera che vinca Trump poiché “è il più venduto”. Per Kamala Harris le vendite non sono andate bene come previsto, ma la compensazione è stata gentilmente offerta dalla statuina presepiale di The Donald.