Attentato a Donald Trump durante un comizio: l’ex presidente americano portato via sanguinante (video)

Attentato a Donald Trump in Pennsylvania, poco dopo la mezzanotte in Italia: l’ex presidente americano è stato portato via sanguinante dal palco durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, dopo che tra la folla si sono uditi degli spari.

Secondo quanto riferito dai media Usa, l’ex presidente e il suo staff hanno lasciato il luogo dell’evento. Non si hanno al momento notizie di eventuali feriti. Quella di Butler era l’ultima manifestazione elettorale cui partecipava Trump prima dell’inizio della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, la prossima settimana.

Che cosa sappiamo dell’attentato a Donald Trump

Sanguinante ma in piedi, Donald Trump ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi.

I giornalisti presenti al raduno a Butler, in Pennsylvania, dove l’ex presidente Donald Trump è stato precipitato fuori dal palco, hanno riferito alla Cnn di aver sentito “una serie di forti esplosioni o forti scoppi” prima che gli agenti dei servizi segreti si precipitassero verso Trump.

“I servizi segreti sono andati a coprire immediatamente il presidente Trump. Gli agenti hanno afferrato Trump, che è stato visto agitare i pugni in aria”, ha aggiunto le testimonianze dirette.

“L’ex presidente Donald Trump è al sicuro dopo un incidente durante il suo comizio, secondo Anthony Guglielmi, capo delle comunicazioni dei servizi segreti statunitensi”. “Un incidente si è verificato la sera del 13 luglio durante un comizio di Trump in Pennsylvania. I servizi segreti hanno attuato misure di protezione e l’ex presidente è al sicuro. Questa è ora un’indagine attiva dei servizi segreti e ulteriori informazioni saranno rilasciate quando disponibili”, ha detto Guglielmi in un comunicato.