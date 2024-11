4 Novembre: lo show delle Frecce tricolori sul Villaggio Difesa. Crosetto: non c’è futuro senza memoria (video)

È stato inaugurato questa mattina a Roma nella cornice del Circo Massimo dal ministro Guido Crosetto il Villaggio Difesa che sarà aperto fino al 4 Novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. “Difesa, siamo l’Italia” è il claim che, facendo perno sulla parola che sottende a un ‘si’ ‘amo’ l’Italia, accompagna questa iniziativa e che campeggia sui grandi manifesti. Il Villaggio della Difesa si estende per 70mila mq, di cui 5mila coperti, ed oltre 50 stand, tra quelli interforze e quelli delle singole forze armate (Esercito, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza) ed anche della Cri e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il ministro Crosetto ha voluto sottolineare che il 4 Novembre “Significa ricordarsi delle persone che ogni giorno lavorano per garantire la nostra sicurezza, per garantire la Pace non solo in Italia ma ogni luogo dove la guerra sta creando fratture, sta creando ferite”. Dopo il taglio del nastro da partire del ministro Guido Crosetto e la cerimonia dell’alza bandiera su Circo Massimo si è potuto assistere al passaggio della pattuglia acrobatica PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare. Dopo appena due ore dall’apertura del ‘Villaggio Difesa’ si erano registrati già 7mila visitatori.

“E’ una data incisa nella nostra storia e quest’anno ha di nuovo il requisito di festa nazionale. E’ fondamentale ricordarsi chi serve il Paese non solo quando è morto, ma mentre lo fa”. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inaugurato il Villaggio della Difesa questa mattina al Circo Massimo a Roma per le celebrazioni del 4 novembre. Un villaggio pieno di attrazioni per tutti per promuovere “la cultura della Difesa”, un luogo dedicato alla Forze Armate.

“Non al ministro o ai capi, ma ai militari”, ha tenuto a sottolineare. “Mentre parliamo sono oltre 7mila i militari all’estero, migliaia in Italia, nelle stazioni, nelle strade per Strade Sicure, a spalare fango, proteggendo in silenzio la nostra sicurezza. Questo Villaggio racconta di loro”. Crosetto ha