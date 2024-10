Tumori, Schillaci: “Dieci milioni di euro l’anno per la prevenzione. La lotta al cancro è una priorità del governo”

“La lotta al cancro è stata da subito una priorità del Governo e del ministero della Salute”. Queste le parole del Ministro della salute , Orazio Schillaci, durante il suo intervento oggi al Qurinale per l’evento “I giorni della ricerca” di Airc. Il titolare del dicastero ha poi specificato: “Uno dei primi provvedimenti adottati, appena insediati, è stato il Piano oncologico nazionale 2023-2027 che pone, in particolare, attenzione sulla centralità del malato”, ma anche, “sulla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure e su una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico”.

Schillaci: “nuovo piano da 10 milioni annuali contro il cancro”

Secondo quanto riportato da Schillaci: “Il Piano è finanziato con 10 milioni di euro per ciascuna annualità per potenziare le strategie e le azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza al malato oncologico. Con decreto ministeriale del 10 giugno scorso sono state ripartite le risorse ed è stato introdotto un meccanismo premiale legato al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali.” Per il ministro, il finanziamento è “un elemento fondamentale per garantire veramente una efficace presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia”, mentre sul piano razionale “tutte le evidenze scientifiche indicano, infatti, che è attraverso un sistema di rete che possiamo garantire le migliori terapie, lo sviluppo ulteriore della ricerca, la prossimità e l’uniformità di trattamenti su tutto il territorio nazionale”.

Schillaci e la “sfida” contro il cancro

“E’ evidente come un fenomeno di questa dimensione rappresenti una sfida per i servizi sanitari che dobbiamo affrontare a livello nazionale ed internazionale – ha ricordato il ministro Schillaci – cogliendo le opportunità che arrivano dall’evoluzione delle conoscenze e delle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico per migliorare la prevenzione e il trattamento delle neoplasie”.

L’importanza degli investimenti nella ricerca scientifica

Il ministro ha sottolineato l’importanza della lotta contro il cancro in base ai numeri dell’emergenza : “In Italia nel 2023 sono stimati 395mila nuovi casi di tumore, una sfida per il Servizio sanitario nazionale, che dobbiamo affrontare a livello nazionale e internazionale”. il fine è lo sviluppo “degli screening oncologici e dei programmi gratuiti, allargare i programmi di screening al tumore al polmone”. “La ricerca n campo oncologico è sinonimo di futuro. C’è un impegno forte e comune nella lotta al cancro”, ha chiosato Schillaci, dimostrando l’attenzione del governo su una tematica delicata e importante per la sanità italiana.

I dati del ministro sulle patologie oncologiche

Orazio Schillaci ha poi fornito dati ulteriori sulla diffusione del fenomeno oncologico in Italia: “208mila nuovi casi negli uomini e 187mila nelle donne. Relativamente al numero di nuove diagnosi per le sedi neoplastiche più frequenti”. Per la popolazione maschile italiana, “le previsioni hanno indicato 41.100 nuovi tumori della prostata, 29.800 nuovi casi di tumori del polmone, 26.800 tumori del colon-retto”. Per quanto riguarda le donne, le cifre risalgono a “55.900 nuovi tumori della mammella , che continua a essere di gran lunga il tumore femminile più frequente” nella popolazione femminile. Oltre ai casi già citati, nelle donne si registrano 23.700 nuovi casi di cancro al colon-retto, per quello al polmone 14.000 e 10.200 nuovi casi di tumore all’endometrio.