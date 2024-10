Tragedia a Roma, ascensore precipita e si schianta sugli operai al lavoro: uno muore sul colpo, due feriti, uno grave

La tragedia avviene all’improvviso, in una via del centro della capitale, in un pomeriggio di lavoro rivelatosi tragicamente fatale per gli operai in servizio all’interno di un condominio di Via delle Vergini, quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è sganciato ed è precipitato all’interno della tromba di un palazzo dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Il drammatico bilancio è di un morto – un operaio nigeriano di 48 anni – e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I tre sarebbero rimasti schiacciati dalla cabina, caduta dal secondo piano. Sul posto sono immediatamente accorsi Vigili del fuoco, polizia e polizia locale.

Roma, ascensore precipita durante un intervento di manutenzione

Dunque, secondo quanto si apprende in ore concitate di sconcerto e di dolore con notizie che arrivano soprattutto dalle ultime informazioni rese note dal Messaggero, un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave mentre stavano facendo un intervento di manutenzione straordinaria di un ascensore all’interno di un condominio in Via delle Vergini, a Roma. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l’ascensore è precipitato schiantandosi verso il basso. La vittima è un nigeriano di 48 anni, gli altri due coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, uno in particolare in modo molto grave.

Un operaio muore sul colpo, altri due feriti: uno è grave

La vittima è stata purtroppo rinvenuta durante le operazioni di soccorso espletate dal personale dei Vigili del fuoco. Un intervento il loro che, si apprende, è stato peraltro non poco difficoltoso. Mentre gli altri due colleghi del 48enne nigeriano deceduto sul colpo sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale: uno dei due arrivato in pronto soccorso in codice rosso, e il secondo operaio trasportato in codice giallo, sempre in pronto soccorso. Nell’immediatezza del tragico evento, sul posto hanno effettuato un sopralluogo anche gli ispettori del lavoro e il pm di turno della procura di Roma. Un’informativa delle forze dell’ordine è attesa nelle prossime ore a piazzale Clodio.