Supermedia Youtrend: FdI vola, Elly e compagni in caduta libera, mai così male da giugno

Elly Schlein continuano a non vederla arrivare neanche gli elettori, mentre Fratelli d’Italia si consolida ulteriormente e veleggia stabilmente verso il 30 per cento: è quanto emerge dalla Supermedia Youtrend di questa settimana. La ricerca condotta in collaborazione con l’agenzia giornalistica AGI conferma, infatti, e in certi casi rafforza, le tendenze emerse di recente.

Si conferma, per esempio, l’ottimo stato di salute del partito di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia, non lontana dal 30% – il centrodestra nel complesso rimane stabile – mentre il Pd scende sotto il 23%. Piccolo balzo in avanti (+0,6%) il Movimento 5 stelle, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane, mentre il centrosinistra ristretto, cioè nella configurazione Pd-Avs-+Eu, fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di giugno.

Centrodestra avanti di 17 punti

Questa, nel dettaglio la Supermedia liste: Fratelli d’Italia 29,6 (+0,2) Partito democratico 22,8 (-0,4) Movimento 5 Stelle 11,5 (+0,6) Forza Italia 9,2 (-0,1) Lega 8,4 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,4 (=) Azione 2,9 (-0,4) Italia Viva 2,3 (-0,2) +Europa 1,8 (=) Noi Moderati 1,0 (+0,1).

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,2 (+0,1) Centrosinistra 31,0 (-0,5) M5S 11,5 (+0,6) Terzo Polo 5,2 (-0,6) Altri 4,1 (+0,4) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (3 ottobre 2024).

Come viene realizzata la Supermedia Youtrend

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 3 al 16 ottobre, e’ stata effettuata il giorno 17 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 11 ottobre), Eumetra (10 ottobre), Euromedia (15 ottobre), Noto (8 ottobre), Piepoli (12 ottobre), SWG (7 e 14 ottobre), e Tecne’ (5 e 12 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it