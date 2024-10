Sondaggio Porta a porta: FdI si conferma in vetta al 30%, crescono dell’1% i 5Stelle anti-Schlein

FdI al secondo anno di governo conferma il trend in crescita e il posizionamento al 30% dei consensi popolari. Secondo i sondaggi per Porta a porta dell’istituto Euromedia Research sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, i risultati di tutti i partiti risultano sostanzialmente stabili. Al primo posto il partito di Giorgia Meloni con il 30,0%, al secondo il Pd con il 23,2%, in terza posizione il Movimento 5 Stelle di Conte che guadagna un punto percentuale e si attesta all’11,6%, stando alle ultime “simulazioni” di voto.

Sondaggio Euromedia Research per Porta a porta: FdI al 30%

Seguono Forza Italia, che è stabile al 9% e la Lega di poco inferiore è all’8,8%. L’Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli è al 5,2%, Azione, al 3%, Italia Viva al 2,4%, + Europa all’1,7%. Molto alta la percentuale di indecisi e di astenuti: secondo le rilevazioni di Euromedia Research si tratterebbe della metà degli elettori. Soltanto due giorni fa l’ultimo sondaggio Ipsos dava Fratelli d’Italia in prima posizione con il 27,5%, seguita da Forza Italia al 9%, la Lega all’8,2%, Noi moderati all’1%. Una forbice consistente di 2 punti e mezzo percentuali rispetto alla rilevazione dell’istituto diretto da Alessandra Ghisleri che attesta il primo partito di governo al 30%, con una crescita di quasi 4 punti rispetto alle politiche del settembre 2022. In crescita anche l’indice di approvazione (voti positivi sul totale di chi si esprime, esclusi quindi i non sa) del governo rispetto a luglio, oggi è al 44.